地中海「貓島」塞浦路斯爆貓科冠狀病毒感染 半年死30萬隻貓 病毒恐擴散至海外

歐洲島國塞浦路斯(Cyprus)是地中海知名的「貓島」，全國據統計有150萬隻貓，貓咪數量多於居民，也是目前已知最古老的家貓發源地，每年吸引不少愛貓的遊客到訪。然而，近日島上爆發貓科冠狀病毒感染，今年1月至今累計逾30萬隻貓染病死亡，佔整體數量多達五分一，且病毒極有可能隨著人們攜帶寵物轉移而向鄰近地區擴散，情況令人憂慮。
貓島｜家貓發源地
綜合英國《每日郵報》、《每日電訊報》及《塞浦路斯郵報》等報道，位於地中海東部的塞浦路斯是愛貓的國家，考古學家在當地發現野生貓隻被馴化家養的證據，可追溯至9,500年前，相信是家貓發源地，現今人口120萬，島上就有150萬隻貓。
可是，自今年1月以來，當地爆發由貓科冠狀病毒引發的貓傳染性腹膜炎(Feline Infectious Peritonitis，FIP)疫情，因病毒傳染性強，3、4個月內已蔓延全島，包括家貓在內，累計逾30萬隻貓死亡。
貓島｜專家：病毒擴散至中東等地
為減慢病毒傳播，染疫的家貓被送往診所隔離，獸醫和義工們替流浪貓治療。英國愛丁堡大學貓隻醫學教授摩爾(Danielle Gunn-Moore)指出，有非官方證據顯示，這種冠狀病毒已隨著人類足跡向島外擴散，在鄰近的黎巴嫩、以色列和土耳其傳播，導致貓咪數量減少，若疫情仍未受控，可能擴散至歐亞地區。
摩爾說：「如果病毒傳播到英國，可能導致我們許多貓隻死亡，這就令人心碎，我們必須認真看待事情。」
貓島｜貓傳染性腹膜炎症狀
專家指，FIP症狀包括發燒、腹部腫脹、沒精打采等，有時候貓隻會變得具攻擊性。病毒不會傳給人類，但對貓隻殺傷力大，通常會影響幼貓。
貓島｜使用瑞德西韋治療
當地獸醫協會考慮使用2種藥物治療，一種是治療人類新冠病毒的瑞德西韋(remdesivir)，但一隻3至4公斤貓咪的藥費就高達2,500至6,000英鎊(約2.5萬至6.1萬港元)。
另一種是莫納皮拉韋(molnupiravir)，一隻貓藥費僅需約170英鎊(約1,734港元)。可是，塞浦路斯當局以「人類用藥品不能使用在動物身上」為由，5月時駁回獸醫協會用藥申請，民眾只能在黑市買藥。
動物保護組織呼籲政府正視疫情，否則塞浦路斯很快就會變成「貓咪死亡之島」。農業部表示，正針對歐洲市場上的各種藥物進行研究，冀能盡快找出解決方法。