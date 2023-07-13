地中海「貓島」塞浦路斯爆貓科冠狀病毒感染 半年死30萬隻貓 病毒恐擴散至海外

歐洲島國塞浦路斯(Cyprus)是地中海知名的「貓島」，全國據統計有150萬隻貓，貓咪數量多於居民，也是目前已知最古老的家貓發源地，每年吸引不少愛貓的遊客到訪。然而，近日島上爆發貓科冠狀病毒感染，今年1月至今累計逾30萬隻貓染病死亡，佔整體數量多達五分一，且病毒極有可能隨著人們攜帶寵物轉移而向鄰近地區擴散，情況令人憂慮。

貓島｜家貓發源地

綜合英國《每日郵報》、《每日電訊報》及《塞浦路斯郵報》等報道，位於地中海東部的塞浦路斯是愛貓的國家，考古學家在當地發現野生貓隻被馴化家養的證據，可追溯至9,500年前，相信是家貓發源地，現今人口120萬，島上就有150萬隻貓。

可是，自今年1月以來，當地爆發由貓科冠狀病毒引發的貓傳染性腹膜炎(Feline Infectious Peritonitis，FIP)疫情，因病毒傳染性強，3、4個月內已蔓延全島，包括家貓在內，累計逾30萬隻貓死亡。