地中海62歲翁頭頂319個酒杯跳舞打破健力士世界紀錄　笑言：喜歡看大家緊張表情

62歲的男子瓦拉奧裡蒂斯（Aristotelis Valaoritis）來自地中海的賽普勒斯共和國，他以頭頂319個酒杯，成為最新的健力士世界紀錄保持人。瓦拉奧裡蒂斯白天是一名保安，但自1995年以來，他也兼職從事專業「酒杯舞」，在餐廳和活動中為數千人帶來歡樂。30多年來，瓦拉奧裡蒂斯逐漸掌握了這項傳統技能的技巧，最近他更以頭頂319個酒杯，打破了最多酒杯平衡在頭上的記錄，展示了他的超凡能力。據悉在之前，這項紀錄的保特人是同樣來自賽普勒斯的甘蒂（Ntinos Kkanti），他在去年創下270杯的驚人成績。厲害的是，瓦拉奧裡蒂斯不但頭頂總重超過30公斤的托盤和酒杯，他還得在餐廳的座位之間跳舞娛樂客人。這項紀錄的規則並不要求挑戰者帶酒杯移動甚至站立，但作為一個天生的藝人，瓦拉奧裡蒂斯無論如何都做到了。
每日5分鐘 將50公斤沙放在頭上保持平衡
「我喜歡這樣做，」他說他喜歡看到觀眾的臉上充滿了緊張和痛苦，就像他們在看電影一樣。瓦拉奧裡蒂斯在挑戰之前，透過多種訓練來增強他的脖子力量，其中一項練習是將一桶重50公斤的沙子掛在樹上，並在頭上保持平衡，每天保持5分鐘。當年瓦拉奧裡蒂斯剛開始學習如何平衡頭上的酒杯時，他用的是祖母的舊杯子；而在把那些杯子都砸碎後，他又買了新的繼續練習。雖然他現在已經是高手了，但是在他行動的過程中，發生意外的情況並不少見。 「我已經多次把杯子掉在地上了」他承認。而今後瓦拉奧裡蒂斯還想繼續挑戰其他項目，「我想向所有人證明我仍然可以做到，而且我喜歡挑戰。我很高興在這個年紀，還能證明沒有什麼是不可能的……所以永遠不要放棄。」
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