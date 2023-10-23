地中海62歲翁頭頂319個酒杯跳舞打破健力士世界紀錄　笑言：喜歡看大家緊張表情

62歲的男子瓦拉奧裡蒂斯（Aristotelis Valaoritis）來自地中海的賽普勒斯共和國，他以頭頂319個酒杯，成為最新的健力士世界紀錄保持人。瓦拉奧裡蒂斯白天是一名保安，但自1995年以來，他也兼職從事專業「酒杯舞」，在餐廳和活動中為數千人帶來歡樂。30多年來，瓦拉奧裡蒂斯逐漸掌握了這項傳統技能的技巧，最近他更以頭頂319個酒杯，打破了最多酒杯平衡在頭上的記錄，展示了他的超凡能力。據悉在之前，這項紀錄的保特人是同樣來自賽普勒斯的甘蒂（Ntinos Kkanti），他在去年創下270杯的驚人成績。厲害的是，瓦拉奧裡蒂斯不但頭頂總重超過30公斤的托盤和酒杯，他還得在餐廳的座位之間跳舞娛樂客人。這項紀錄的規則並不要求挑戰者帶酒杯移動甚至站立，但作為一個天生的藝人，瓦拉奧裡蒂斯無論如何都做到了。

New record: Most wine glasses balanced on the head - 319 by Aristotelis Valaoritis (Cyprus) 🍷



Come for the balancing, stay for the smash at the end 😅 pic.twitter.com/9lStjoSAZy — Guinness World Records (@GWR) October 19, 2023