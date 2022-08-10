地球自轉快了1.59毫秒 原子鐘記錄的最短一天 竟同全球暖化有關？

專家指，自1820年以來，地球自轉速度減慢，但過去幾年又開始加快。(互聯網)

如果你覺得一天的時間變短了，那可能不是錯覺。科學家發現，今年6月29日，地球自轉一圈的速度加快了1.59毫秒(1毫秒等於千分之一秒)。這是精確測量時間的原子鐘(atomic clock)自1950年代面世以來，記錄到的地球上最短一天。

美國有線電視新聞網(CNN)報道，根據全球計時組織「國際地球自轉與參考系統服務」(International Earth Rotation and Reference Systems Service，IERS)的數據，6月29日地球自轉速度較正常的24小時快了1.59毫秒。在此之前，所記錄的最短的一天是2020年7月19日，那天較正常時間短了1.47毫秒。

一般來說，地球繞軸自轉一圈所需的時間是一天，約為8萬6,400秒。

7000萬年前一天僅得23.5小時

美國海軍天文台(US Naval Observatory)計時部門前總監麥卡錫(Dennis McCarthy)表示，原子鐘是已知最準確的標準化時間測量工具，自1950年代以來一直用於計時和測量地球自轉。他說，儘管今年的6月29日是近代史上最短的一天，但2020年發表在科學期刊《古海洋學與古氣候學》(Paleoceanography and Paleoclimatology)的研究顯示，在7,000萬年前恐龍主宰地球的時代，一天的長度僅為23.5小時。

根據美國太空總署(NASA)，自1820年以來，科學家便發現地球自轉速度減慢，麥卡錫說，但過去幾年，地球自轉速度又開始加快。