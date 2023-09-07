地球警號｜臭氧改變花香氣味　研究：九成蜜蜂找不到花

昆蟲對世界糧食生產發揮重要作用，大約 70% 農作物品種蘋果、草莓和可可都依賴昆蟲授粉。惟近年授粉昆蟲數量減少已讓科學家擔憂，《環境污染》期刊研究發現，空氣污染會改變花香羽流大小和氣味，使蜜蜂辨識幾公尺外氣味的能力降低 90%。

臭氧通常是在陽光照射下，車輛和工業過程排放的氮氧化物與植被排放的揮發性有機化合物 (VOC) 發生反應時形成的。多項國際研究已經證實，臭氧會損害植物生長因而影響糧食生產。科學家已知，由於昆蟲仰賴花朵的氣味來定位植物位置，但大氣污染物會改變這些氣味，使覓食變得更加困難。最近英國生態與水文學中心(UKCEH)大氣科學家領導的最新研究進一步發現，臭氧還會讓蜜蜂找不到花香。由於授粉昆蟲利用花香來尋找花朵，並會學習哪些化合物混合物會提供多少花蜜量，之後就依循這些氣味尋找花蜜。研究團隊訓練蜜蜂，讓蜜蜂先學會辨識某些混合氣味，然後再將蜜蜂暴露在經過臭氧處理的新氣味中，使用風洞來監測臭氧存在下氣味羽流的大小和形狀如何變化。