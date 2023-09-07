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國際
2023-09-07 16:25:00

地球警號｜臭氧改變花香氣味　研究：九成蜜蜂找不到花

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臭氧改變花香氣味，研究：九成蜜蜂找不到花。(網上圖片)

臭氧改變花香氣味，研究：九成蜜蜂找不到花。(網上圖片)

昆蟲對世界糧食生產發揮重要作用，大約 70% 農作物品種蘋果、草莓和可可都依賴昆蟲授粉。惟近年授粉昆蟲數量減少已讓科學家擔憂，《環境污染》期刊研究發現，空氣污染會改變花香羽流大小和氣味，使蜜蜂辨識幾公尺外氣味的能力降低 90%

發現臭氧除了減小氣味羽流，羽流氣味也會變化。(網上圖片)

發現臭氧除了減小氣味羽流，羽流氣味也會變化。(網上圖片)

臭氧通常是在陽光照射下，車輛和工業過程排放的氮氧化物與植被排放的揮發性有機化合物 (VOC) 發生反應時形成的。多項國際研究已經證實，臭氧會損害植物生長因而影響糧食生產。科學家已知，由於昆蟲仰賴花朵的氣味來定位植物位置，但大氣污染物會改變這些氣味，使覓食變得更加困難。最近英國生態與水文學中心(UKCEH)大氣科學家領導的最新研究進一步發現，臭氧還會讓蜜蜂找不到花香。由於授粉昆蟲利用花香來尋找花朵，並會學習哪些化合物混合物會提供多少花蜜量，之後就依循這些氣味尋找花蜜。研究團隊訓練蜜蜂，讓蜜蜂先學會辨識某些混合氣味，然後再將蜜蜂暴露在經過臭氧處理的新氣味中，使用風洞來監測臭氧存在下氣味羽流的大小和形狀如何變化。

臭氧還會影響昆蟲吸引和尋找配偶能力。(X)

臭氧還會影響昆蟲吸引和尋找配偶能力。(X)

臭氧還會影響昆蟲吸引和尋找配偶能力

研究團隊訓練蜜蜂，讓蜜蜂先學會辨識某些混合氣味，然後再將蜜蜂暴露在經過臭氧處理的新氣味中，使用風洞來監測臭氧存在下氣味羽流的大小和形狀如何變化。發現臭氧除了減小氣味羽流，使氣味無法傳播更遠，且由於某些化合物比其他化合物反應更快，羽流氣味也會變化。結果顯示，在氣味羽流中心，52% 蜜蜂可在花朵 6 公尺外辨識氣味，12 公尺處降到 38%。倘若蜜蜂遊走在羽流外緣，辨識能力下降速度更快，32% 蜜蜂能辨識 6 公尺外的花朵，只有十分之一蜜蜂能辨識出 12 公尺外的花。這項研究顯示，臭氧不僅對野花豐富度和農作物產量產生負面影響，還會影響昆蟲的其他氣味控制行為，如吸引和尋找配偶的能力。簡而言之，空氣污染會讓昆蟲迷航，對自然生態繁衍造成很大衝擊。

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