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國際
2024-09-17 12:22:00

地球9月底將迎「2個月亮」奇景　期間限定小行星僅停留56.6天

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地球9月底將迎「2個月亮」奇景　期間限定小行星僅停留56.6天

據《Live Science》網站報導，科學家證實地球將在9月29日迎來另一顆小行星，但它並不會穿過大氣層，而是被地球引力所困。

地球將迎來「兩個月亮」奇景！一顆名為2024 PT5的小行星將在9月底靠近地球，並被地球引力困住，成為一顆短暫的迷你月亮（衛星），預計將停留56.6天。

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地球將在9月29日迎來「迷你月亮」

據《Live Science》網站報導，科學家證實地球將在9月29日迎來另一顆小行星，但它並不會穿過大氣層，而是被地球引力所困。

這顆「迷你月亮」名為2024 PT5，直徑約為10公尺，是於8月7日已被撞擊並被發現直奔地球而來。

西班牙馬德里康普頓斯大學的天文學家卡洛斯·馬科斯（Carlos de la Fuente Marcos）和勞爾·馬科斯（Raúl de la Fuente Marcos）對其運行軌道進行了詳細研究，預估這塊太空岩石將在9月29日至11月25日期間繞地球一圈，然後脫離地球引力回到太空。

而在2024 PT5停留的56.6天期間，地球將出現2顆「月亮」的天文奇觀，一顆是月球、另一顆則是這顆短暫的「迷你月亮」。

 

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小行星成迷你月亮，地球將短暫擁有2顆衛星相伴。（示意圖／翻攝Unsplash）

小行星成迷你月亮，地球將短暫擁有2顆衛星相伴。（示意圖／翻攝Unsplash）

惜肉眼無法觀察到它的存在

但想肉眼見證雙月奇景恐怕要失望了，因為其亮度非常低。據NASA資料顯示，2024 PT5絕對星等為27.6，也就是說大部分的業餘望遠鏡都無法觀察到它的存在。

另外，2024 PT5被地球引力捕捉的現象為「暫時捕獲」，11月25日離開地球後，將於2025年1月再度靠近地球，至於下下次出現則為31年後，也就是2055年。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章