地球9月底將迎「2個月亮」奇景　期間限定小行星僅停留56.6天

據《Live Science》網站報導，科學家證實地球將在9月29日迎來另一顆小行星，但它並不會穿過大氣層，而是被地球引力所困。

地球將迎來「兩個月亮」奇景！一顆名為2024 PT5的小行星將在9月底靠近地球，並被地球引力困住，成為一顆短暫的迷你月亮（衛星），預計將停留56.6天。

地球將在9月29日迎來「迷你月亮」

據《Live Science》網站報導，科學家證實地球將在9月29日迎來另一顆小行星，但它並不會穿過大氣層，而是被地球引力所困。

這顆「迷你月亮」名為2024 PT5，直徑約為10公尺，是於8月7日已被撞擊並被發現直奔地球而來。

西班牙馬德里康普頓斯大學的天文學家卡洛斯·馬科斯（Carlos de la Fuente Marcos）和勞爾·馬科斯（Raúl de la Fuente Marcos）對其運行軌道進行了詳細研究，預估這塊太空岩石將在9月29日至11月25日期間繞地球一圈，然後脫離地球引力回到太空。

而在2024 PT5停留的56.6天期間，地球將出現2顆「月亮」的天文奇觀，一顆是月球、另一顆則是這顆短暫的「迷你月亮」。