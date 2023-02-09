地震後困夾縫中 7歲女童瓦礫下 手護弟頭部

土耳其7.8級地震摧毀無數家庭，小孩困在混凝土下的情景令人心酸，其中一幕是女童壓在瓦礫夾縫中用手護著弟弟的頭部。網民深受打動，讚揚女童在危難情況下展現對弟弟的愛護，稱她為小英雄，另有人說：「奇蹟出現，多麼偉大的姊姊。」並為仍然受困的人帶來希望，網民也向不眠不休的拯救人員致敬。 (圖：美聯社、路透社、新華社、互聯網)
至昨日死亡人數已攀升至超過1.1萬人，土耳其當局稱該國逾8,500人死，敘利亞則稱政府控制地區逾1,200人死，反對派控制的西北部則有最少1,400人死。世衛日前稱，死亡人數或高達2萬人。姊姊護弟照片由非政府組織的聯合國代表Mohamad Safa上載，他稱兩人被困17小時最後獲救，為大家帶來鼓舞，並希望大家不要只關注死傷，也要分享正能量。有網民說，「祝福她，稚子的愛和韌力令我落淚。」報道指，照片來自敘利亞災區，片段可見待救期間女童輕輕摸著弟弟的頭髮安撫他，也哀求救援人員救救她與弟弟。
男子被困48小時身旁妻壓死
在鄰近震央、土耳其卡赫拉曼馬拉什省一名3歲男童也幸運地獲救，他身體困在頹垣中，露出頭部一直安靜地等待大家挖走身上的沙石。男童父親較早時獲救，兒子被救出一刻不禁激動落淚。該省也出現令人心酸一幕，一名父親呆坐在廢墟中握著遭巨大混凝土壓著、已死去15歲女兒伸出的手，下方是一張床褥，相信其女兒在睡夢中走避不及遇難。在土國另一重災區哈塔伊省，一名男子被困48小時後獲救，他與妻子同被斷壁壓著，惜身旁的妻子已沒有氣息。他的兩名女兒也在地震中死去。
廢墟出生女嬰身體瘀傷 父母4兄姊全遇難
在敘利亞反對派控制的地區，搜救人員在塌樓中發現一家人被埋瓦礫中，其中一人似乎已斷氣，在其軀體下發現一名嬰兒，挖開沙石時嬰兒哭喊起來，救出他時再於其附近發現另一名生還孩童和幼兒，相信是一家人。至於日前在敘利亞廢墟出生的女嬰，其母於地震不久後在敗瓦中生下她後離世。親友指，她的爸爸、4名兄姊和一名阿姨也在地震中罹難。醫生指女嬰情況穩定，但身體多處瘀傷和割傷，背部也腫起來。親友指發現女嬰時，她仍連著臍帶。
中國82人拯救隊抵土耳其 港府派59人搜救隊
中國派出的82人拯救隊昨清晨4時30分抵達土耳其，並搭巴士前往重災區哈塔伊省協助。從航拍機拍攝的片段可見，哈塔伊市中心多幢民居如骨牌倒下。中方日前稱，救援隊帶了13噸的救援裝備器材，包括切割混凝土及鋼筋的破拆裝備、搜索器材等，還準備了4隻搜救犬。中國外交部日前表示，政府已第一時間啟動緊急人道主義援助機制。首批將向土耳其提供價值4,000萬元人民幣緊急援助。香港特區政府昨亦宣布，派出保安局、消防處、入境事務處和衛生署人員組成的59人搜救隊往土耳其，聯合中國救援隊協助救災。另外，效力意甲阿特蘭大的24歲土耳其國腳迪美羅，表示與葡萄牙球星C朗拿度溝通過後，決定把自己收藏、一件C朗在祖雲達斯效力時的簽名球衣拿出來拍賣捐助災區。他指C朗也對今次災難感到傷心。