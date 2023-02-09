地震後困夾縫中 7歲女童瓦礫下 手護弟頭部

土耳其7.8級地震摧毀無數家庭，小孩困在混凝土下的情景令人心酸，其中一幕是女童壓在瓦礫夾縫中用手護著弟弟的頭部。網民深受打動，讚揚女童在危難情況下展現對弟弟的愛護，稱她為小英雄，另有人說：「奇蹟出現，多麼偉大的姊姊。」並為仍然受困的人帶來希望，網民也向不眠不休的拯救人員致敬。 (圖：美聯社、路透社、新華社、互聯網) 至昨日死亡人數已攀升至超過1.1萬人，土耳其當局稱該國逾8,500人死，敘利亞則稱政府控制地區逾1,200人死，反對派控制的西北部則有最少1,400人死。世衛日前稱，死亡人數或高達2萬人。姊姊護弟照片由非政府組織的聯合國代表Mohamad Safa上載，他稱兩人被困17小時最後獲救，為大家帶來鼓舞，並希望大家不要只關注死傷，也要分享正能量。有網民說，「祝福她，稚子的愛和韌力令我落淚。」報道指，照片來自敘利亞災區，片段可見待救期間女童輕輕摸著弟弟的頭髮安撫他，也哀求救援人員救救她與弟弟。

男子被困48小時身旁妻壓死 在鄰近震央、土耳其卡赫拉曼馬拉什省一名3歲男童也幸運地獲救，他身體困在頹垣中，露出頭部一直安靜地等待大家挖走身上的沙石。男童父親較早時獲救，兒子被救出一刻不禁激動落淚。該省也出現令人心酸一幕，一名父親呆坐在廢墟中握著遭巨大混凝土壓著、已死去15歲女兒伸出的手，下方是一張床褥，相信其女兒在睡夢中走避不及遇難。在土國另一重災區哈塔伊省，一名男子被困48小時後獲救，他與妻子同被斷壁壓著，惜身旁的妻子已沒有氣息。他的兩名女兒也在地震中死去。 廢墟出生女嬰身體瘀傷 父母4兄姊全遇難 在敘利亞反對派控制的地區，搜救人員在塌樓中發現一家人被埋瓦礫中，其中一人似乎已斷氣，在其軀體下發現一名嬰兒，挖開沙石時嬰兒哭喊起來，救出他時再於其附近發現另一名生還孩童和幼兒，相信是一家人。至於日前在敘利亞廢墟出生的女嬰，其母於地震不久後在敗瓦中生下她後離世。親友指，她的爸爸、4名兄姊和一名阿姨也在地震中罹難。醫生指女嬰情況穩定，但身體多處瘀傷和割傷，背部也腫起來。親友指發現女嬰時，她仍連著臍帶。

