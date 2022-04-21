坐困愁城｜烏軍向國際求救 1000平民500傷員困鋼鐵廠

烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾遭俄軍包圍，留守的烏克蘭部隊撤退到佔地10平方公里的亞速鋼鐵廠，俄方繼周日和周二後昨再向他們發最後通牒招降。留守烏軍將領稱，情況危急，廠內約有500名受傷軍人，他們沒有藥物在等死。他呼籲第三方國家伸出援手提供撤離路線，如以船或直升機救出被困部隊和平民。外界不知廠內有多少名軍人，當地警方則估計有1,000名平民躲於廠內避空襲，包括婦孺和老人。

烏克蘭第36獨立海軍陸戰旅司令沃利拿周二向美國有線新聞網絡(CNN)稱，亞速鋼鐵廠完全被包圍，區內的平民也受俄方轟擊。他昨早又發放片段說，其部隊剩下的時間或僅數小時，呼籲國際援助傷兵和數百名婦孺。烏克蘭外交部發放的片段聲稱，十多名兒童和家庭在廠內避難數周。另有網上片段顯示，有4歲女童隨著任軍醫的母親躲在廠內地堡，她說希望回家和獲撤離，還向祖母問好。

鋼鐵廠恐遭「夷為平地」

烏克蘭情報局發放了一段據稱是截聽的通訊，俄軍地面部隊司令說戰機打算將亞速鋼鐵廠周圍「夷為平地」。俄軍要求留守的烏軍在當地周三下午2時前棄械投降，保證投降者可經人道走廊撤離，並安排救護車到場，又呼籲烏軍釋放廠內平民。但烏方批評人道走廊只通往俄，無人想去敵方土地。另有逃離民眾稱，因無法上網，資訊不足，部分人以為烏其他地方也如馬市遂不敢離開。