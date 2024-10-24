坐頭等突被降經濟艙愛犬機上斃命　飼主怒告阿拉斯加航空

美國加州一名男子，為與愛犬一起搭機，特別買頭等艙，讓愛犬可置於頭等艙與他相鄰，詎料登機後突被要求換至經濟艙，懷疑導致他的3歲愛犬不幸死亡。飼主在幾日後聘請律師狀告阿拉斯加航空(Alaska Airlines)，控告航空公司與機組人員失職，一連串錯誤的處理應對導致愛犬死亡。

綜合報道，事主Michael Contillo為與兩隻愛犬一起搭飛機，不僅請獸醫檢查確認兩隻法虎犬都能搭飛機，還購買空間寬敞的頭等艙機票，替寵物支付必要的費用，使用符合規定的狗籠等。Michael與愛犬登機約25分鐘後，機組人員卻以安全因素為由，強行要他由第4排的頭等艙換至第11排的經濟艙座位，即使他告訴機組人員：「在飛機起飛之前，隨意移動狗狗可能造成危險的呼吸和心臟問題」，但不獲理會。Michael指，在換位後，其中一隻愛犬Ash的情緒變得很焦慮，呼吸一度變得快速且沉重，Michael想要檢查，卻被告知寵物籠必須全程關閉，眼見Ash沒有再動的躺在籠裡，以為牠睡了，就沒有驚動牠。詎料落機後卻驚悉Ash身體僵硬已經死亡，令他當場崩潰。