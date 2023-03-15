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國際
2023-03-15 16:16:00

坐16年監出獄僅38日　英戀童過氣歌手網上搜暗號再入獄

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坐16年監出獄僅38日，英戀童過氣歌手網上搜暗號再入獄。(網上圖片)

坐16年監出獄僅38日，英戀童過氣歌手網上搜暗號再入獄。(網上圖片)

在上世紀70年代曾經紅極一時的歌手，因為性侵兒童鋃鐺入獄，在服刑16年半之後終於獲釋，上個月獲釋不到40天，因為他搜尋特殊字串，違反保釋條件，再被拘捕。

《每日郵報》(Daily Mail)報道，1970年代搖滾歌手、現年78歲的格里特(Gary Glitter)曾經是當紅歌手，不過他卻有戀童癖好，曾邀請1213歲少女到後台更衣室，讓孩子們與媽媽分開，更在1975年時曾試圖性侵不到10歲的女童。1999年時，他因為下載多達4,000張虐待兒童的色情圖片被判服刑4個月。又在2006年出獄後，在越南性侵2名女童遭到拘捕。結果他在780年代犯下的罪行直到2005年才被判16年有期徒刑。

上月獲釋的格里特入住保釋酒店，不過酒店的CCTV卻拍到他用手機想登入「暗網」(Dark Web)，在網頁上輸入特殊字串「 .onion」，這個被稱為洋蔥路由的技術是不少戀童癖犯人和罪犯所使用，以令人很難追蹤其網路蹤跡。

格里特直到2005年才被判16年有期徒刑。(網上圖片) 格里特在上世紀70年代曾經紅極一時。(網上圖片)

企圖登入暗網而使用特殊字串

格里特周一(13)因為企圖登入暗網輸入相關字串而違反保釋條件，再次被警方拘捕並送返監獄。英國前內政部大臣Priti Patel表示，格里特的行為令人震驚及噁心，應該將他送返監獄，前威爾斯事務大臣Robert Buckland亦敦促司法部應該即刻採取行動。不少當地民眾看見格里特遭拘捕時大聲叫好，更有人叫囂：「我們不要他回來！」

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