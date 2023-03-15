坐16年監出獄僅38日　英戀童過氣歌手網上搜暗號再入獄

在上世紀70年代曾經紅極一時的歌手，因為性侵兒童鋃鐺入獄，在服刑16年半之後終於獲釋，上個月獲釋不到40天，因為他搜尋特殊字串，違反保釋條件，再被拘捕。

《每日郵報》(Daily Mail)報道，1970年代搖滾歌手、現年78歲的格里特(Gary Glitter)曾經是當紅歌手，不過他卻有戀童癖好，曾邀請12及13歲少女到後台更衣室，讓孩子們與媽媽分開，更在1975年時曾試圖性侵不到10歲的女童。1999年時，他因為下載多達4,000張虐待兒童的色情圖片被判服刑4個月。又在2006年出獄後，在越南性侵2名女童遭到拘捕。結果他在7、80年代犯下的罪行直到2005年才被判16年有期徒刑。

上月獲釋的格里特入住保釋酒店，不過酒店的CCTV卻拍到他用手機想登入「暗網」(Dark Web)，在網頁上輸入特殊字串「 .onion」，這個被稱為洋蔥路由的技術是不少戀童癖犯人和罪犯所使用，以令人很難追蹤其網路蹤跡。