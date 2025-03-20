坐X2過山車後頭痛昏迷 22歲男子疑因腦部受傷死亡 家屬索償1000萬美元

剛大學畢業的一名美國22歲男子，日前到洛杉磯的六旗魔法山遊樂園遊玩，不料搭完X2過山車後，突然暈倒送院，隔天疑因腦部嚴重受損猝逝。
據《紐約郵報》報道，這名剛從聖地牙哥州立大學畢業的男子荷利（Christopher Hawley），於2022年6月23日與他的弟弟及表弟一同前往位於洛杉磯的六旗魔術山遊樂園卻在搭乘名為「X2」的過山車後不適倒下，翌日不治。
家屬提出過失致死的訴訟，索償1000萬美元，同時要求對該設施作結構性調查。
家屬委託律師指控，「X2過山車的乘坐時極度顛簸，像是把乘客當成公仔一樣猛力搖來搖去。」
律師指出，「在X2快回到月台時，過山車突然猛烈且劇烈地停頓，造成荷利與另外兩名少年在座位上嚴重震動。」
家屬表示，當荷利下車時，他必須扶著欄杆才能站穩，並且不斷對弟弟和表弟說「頭很痛」。沒多久，荷利就跪倒在地，身體傾側並失去意識。
園區人員隨即叫救護車，將他緊急送往鄰近的紐霍爾醫院但他在隔天去世。
掃描顯示死「大面積顱內出血」
據醫院出示的電腦斷層掃描顯示，荷利的腦部有「大面積顱內出血」，驗屍報告則指出他的死因為「因遊樂設施意外造成的頭部創傷」。
全球首座4D過山車 最快時速122公里
據公開資料顯示，六旗魔法山遊樂園的X2，為全球首座4D過山車，座椅可在高速行駛期間360度旋轉。該設施包括65米的俯衝、翻轉和旋轉，最高時速達到122公里。
荷利家族律師表示，X2過山車自2002年啟用以來，已多次因為劇烈震動和衝擊被控告。他進一步指出「X2曾多次與頸椎扭傷、頭部及腿部受傷等意外事件有關，這些都是因為過山車突然劇烈晃動。」
「園方不願意對我們解釋發生了甚麼事，幾乎完全不回應，我們只能透過律師與他們聯絡，」他補充道。
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