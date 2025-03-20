坐X2過山車後頭痛昏迷 22歲男子疑因腦部受傷死亡 家屬索償1000萬美元

家屬提出過失致死的訴訟，索償1000萬美元，同時要求對該設施作結構性調查。

據《紐約郵報》報道，這名剛從聖地牙哥州立大學畢業的男子荷利（Christopher Hawley），於2022年6月23日與他的弟弟及表弟一同前往位於洛杉磯的六旗魔術山遊樂園卻在搭乘名為「X2」的過山車後不適倒下，翌日不治。

剛大學畢業的一名美國22歲男子，日前到洛杉磯的六旗魔法山遊樂園遊玩，不料搭完X2過山車後，突然暈倒送院，隔天疑因腦部嚴重受損猝逝。

家屬委託律師指控，「X2過山車的乘坐時極度顛簸，像是把乘客當成公仔一樣猛力搖來搖去。」

律師指出，「在X2快回到月台時，過山車突然猛烈且劇烈地停頓，造成荷利與另外兩名少年在座位上嚴重震動。」

家屬表示，當荷利下車時，他必須扶著欄杆才能站穩，並且不斷對弟弟和表弟說「頭很痛」。沒多久，荷利就跪倒在地，身體傾側並失去意識。

園區人員隨即叫救護車，將他緊急送往鄰近的紐霍爾醫院但他在隔天去世。

掃描顯示死「大面積顱內出血」

據醫院出示的電腦斷層掃描顯示，荷利的腦部有「大面積顱內出血」，驗屍報告則指出他的死因為「因遊樂設施意外造成的頭部創傷」。