坦桑尼亞小型飛機墜湖　增至最少19人死亡 (有片)

非洲坦桑尼亞一架私營航空營運的小型飛機，疑降落前受惡劣天氣影響，墜落維多利亞湖，事件釀成最少19人死亡，包括2名機師，另外二十多人獲救，2人下落不明。航空公司發聲明指，機上載有39名乘客和4名機組人員。

事發在當地西北部的卡蓋拉省。警方指1架客機周日(6日)早上8時，從沿海城市達累斯薩拉姆，飛往布科巴機場，降落前受惡劣天氣影響，在離地約100米墜入機場附近的維多利亞湖。失事飛機墜落西北部的維多利亞湖，機尾部分完整露出水面，大批人合力嘗試將飛機拉上陸地。

總理視察墜機現場

客機所屬的廉價航空公司表示，機上載有2名機師、2名機組人員及39名乘客，包括1名嬰兒。航空公司的技術人員和坦桑尼亞民航局專家，組成調查小組前往現場。

總理馬賈利瓦視察墜機現場，指遇難人數升至19人。另有官員表示，有超過20人獲救，包括2名機組人員，全部送院治理。