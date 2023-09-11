埃及不滿埃塞俄比亞發電站注水　稱影響尼羅河下游水源

埃及外交部批評，埃塞俄比亞的行為是無視下游國家的利益。埃塞俄比亞方面就反駁，指有關的水壩不會截斷尼羅河的水源。埃塞俄比亞總理阿比艾哈邁德（Abiy Ahmed Ali），早前在社交媒體上表示：「我很高興地宣布復興大壩的第4次，也是最後一次蓄水工作已成功完成。」

依賴尼羅河水源的埃及，近期就埃塞俄比亞為其在青尼羅河上的發電大壩畜水表達強烈的不滿。

有關計劃在2011年展開，但遭受到埃及及蘇丹的反對，尤其埃及的水源主要依賴尼羅河。有關大壩造價約42億美元。阿比艾哈邁德承認，有關的計劃受到內外的問題困擾，不過大壩在去年開始供電。而埃塞俄比亞相信，有關的大埃塞俄比亞復興大壩，會為該國倍增電力的供應，作為國家發展的動力。而當地目前有約一半的人口缺乏電力的供應。

埃及批評違反過去共同協議

埃及的外交部在網上批評，埃塞俄比亞的畜水行為，違反了與埃及及蘇丹的三國協議，指控埃塞俄比亞的行為是非法。原因是兩國過去擔心埃塞俄比亞因為對電力資源的渴求而減少下游水源。埃及指，當時的協議是，在埃塞俄比亞畜水時，需要獲得另外兩國的同意。

青尼羅河是位於尼羅河的上游，對尼羅河的水源有重要影響。因此青尼羅河的水源對下游，包括埃及等國家是相當重要。