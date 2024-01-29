埃及修復金字塔重建花崗岩層捱轟 專家斥：荒謬

埃及一項雄心勃勃的計劃想修復孟卡拉金字塔(Menkaure pyramid)的外觀，號稱是世紀工程之一，但負責機構把施工影片上傳至社交網後卻引來連番抨擊，有專家直斥「荒謬」。

據悉，孟卡拉是吉薩金字塔(Great Pyramid of Giza)群3座金字塔中最小的一座，距離獅身人面像、較大的卡夫拉(Khafre)金字塔與古夫(Khufu)金字塔不遠。埃及觀光與古蹟部與一支日本團隊計劃還原孟卡拉金字塔的原貌，修復程序包括研究、記錄，預計花3年時間最終將孟卡拉金字塔回復原貌。現在孟卡拉金字塔外壁的花崗岩塊完好無損的不到一半。