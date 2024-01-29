埃及修復金字塔重建花崗岩層捱轟 專家斥：荒謬

埃及一項雄心勃勃的計劃想修復孟卡拉金字塔(Menkaure pyramid)的外觀，號稱是世紀工程之一，但負責機構把施工影片上傳至社交網後卻引來連番抨擊，有專家直斥「荒謬」。
據悉，孟卡拉是吉薩金字塔(Great Pyramid of Giza)群3座金字塔中最小的一座，距離獅身人面像、較大的卡夫拉(Khafre)金字塔與古夫(Khufu)金字塔不遠。埃及觀光與古蹟部與一支日本團隊計劃還原孟卡拉金字塔的原貌，修復程序包括研究、記錄，預計花3年時間最終將孟卡拉金字塔回復原貌。現在孟卡拉金字塔外壁的花崗岩塊完好無損的不到一半。
修復金字塔是埃及獻給世界的禮物
本月26日上傳Facebook的影片中，負責機構埃及古蹟最高委員會的秘書長瓦齊里(Mostafa Waziri)展示工人在孟卡拉金字塔底部鋪設花崗岩磚的情況。孟卡拉最初興建時以花崗岩包覆，飽經歲月後已剝落頗多部分。修復工程目標是重建花崗岩層，恢復結構的原本樣式。工程由埃及與日本團隊合作進行，瓦齊里說預計持續3年，形容是「埃及於21世紀獻給世界的禮物」。
專家怒轟
然而，該影片下方卻湧入怒批這項工程的留言。埃及考古學者韓納(Monica Hanna)寫道：「不可思議！就差沒給孟卡拉金字塔貼磁磚而已！我們甚麼時候才能終結埃及古蹟管理的荒謬行徑？」她說，所有關於修復古蹟的國際原則都禁止這類干預手段，呼籲全體考古學者「即刻動員」。
網民嘲諷
另有人諷刺地問道：「打算甚麼時候把(意大利)比薩斜塔扶正？」還有人說「別貼磚了，何不用牆紙把金字塔包起來？」
埃及的古蹟和紅海風光吸引許多遊客，旅遊業收益對埃及經濟約有10%貢獻，但當地古蹟保存議題常引發熱議。
古蹟保育引發反彈
開羅的歷史區域近期有一大片地帶遭到破壞，為此民間組織動員民眾，並把對抗政府的行動聚焦於都市規劃和古蹟議題上。最新的爭論重點落在埃及第2大城市亞歷山德拉(Alexandria)15世紀的阿布阿巴斯穆爾西清真寺(Abu al-Abbas al-Mursi mosque)上。承包商決定將這座清真寺有著華麗雕飾的彩色天花板重新漆成白色，當地政府就此展開調查。