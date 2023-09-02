埃及富豪法耶茲去世享耆壽94歲　其子為戴安娜王妃男友

記者彭巧蓁／綜合報導

埃及億萬富豪法耶茲（Mohamed Al Fayed）1日傳出去世消息，其家人表示他已安詳離世，享耆壽94歲。

法耶德一生充滿傳奇。他出生於埃及，父親是一名學校督察。他早期投資義大利和中東的航運業致富，於60年代移居英國，開始建立他的商業帝國。在全盛時期，法耶德擁有巴黎的麗茲酒店和倫敦的富勒姆足球隊，以及位於首都托尼騎士橋附近的哈洛德百貨公司。

其家族最為人所知的，就是法耶德的兒子多迪法耶茲（Dodi Fayed）與戴安娜王妃的一段情，最後多迪法耶茲與戴安娜王妃一同在車禍中喪生。痛失愛子的法耶茲堅稱這起事故是英國王室安排的，因為他們不喜歡戴安娜王妃與埃及人約會，更不能容忍王妃與穆斯林結婚。然而調查得出的結論是，戴安娜和多迪的死亡是由於司機（法耶德旗下麗茲酒店的一名員工）的魯莽行為以及狗仔隊的追逐所造成的。英國和法國的單獨調查也認為並不存在陰謀。在那之後法耶茲深受打擊，沈潛了數年的時間。

當地時間1日，法耶德的遺孀及子女發表聲明公佈他的死訊， 表示他已安詳離世，「我們親愛的父親和祖父在親人的陪伴下度過了漫長而充實的退休生活。」

根據《星期日泰晤士報》富豪榜，今年法耶茲家族的財富達到17億英鎊（約680億新台幣），為英國第104名。

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