埃及狂母砍死5歲兒子碎屍　煮熟「大腦」吞下肚稱：想永遠在一起

埃及一名29歲的女子 ，涉嫌用刀砍死5歲的兒子，並把屍體切成碎片拿去烹煮，還吃下死者的一部分大腦。（示意圖／Pixabay）

2月，香港名媛蔡天鳳遭到前夫一家殺害分屍案，震驚華人社會。近日埃及也傳出可怕的分屍案，一名29歲的女子哈娜·穆罕默德·哈桑 (Hanaa Mohamed Hassan) ，涉嫌用刀砍死5歲的兒子尤瑟夫(Youssef)，並把屍體切成碎片拿去烹煮，還吃下兒子的一部分大腦，後來叔叔意外在水桶中發現男童剩餘屍塊才讓案件曝光，近日檢察機關裁定她沒有精神障礙，以蓄意殺人罪被送交刑事法庭。

女子為了和兒子「永遠在一起」分屍吃人。（圖／翻攝自Twitter）

意外在水桶發現屍塊

《每日郵報》報道，這宗人倫悲劇發生在埃及東部省Abu Shalabi村，尤瑟夫的叔叔意外在家中水桶發現屍塊，於是報案。警方調查發現，尤瑟夫生前頭部遭到至少3下的重擊，死後在浴室被分屍以便消滅證據，甚至一部分遺體已經被人吃下。

警方後來逮捕尤瑟夫的母親哈桑，指控她是因為不想讓前夫與兒子聯繫或探視兒子，才會狠下心殺人。哈桑被捕後坦承，她將兒子一部分大腦煮來吃，因為她希望自己跟兒子能夠永遠在一起。

哈桑的前夫告訴當地媒體，哈桑4年前因為從父親那裏繼承土地後，便擅自結束這段婚姻關係，他只能靠着探望兒子與前妻產生聯繫，然而後來哈桑卻開始讓兒子遠離他。

最新消息指出，精神檢測證明哈桑沒有精神異常，也沒有服用任何會影響心智狀態的藥物，將依殺人罪受審。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章