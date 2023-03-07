埃及迷你獅身人面像出土 臉龐帶笑有酒窩

埃及觀光暨古物部周一(6日)宣布，考古學家在南部哈托爾神廟(Hathor Temple)附近掘出一座獅身人面像，其「臉上掛著微笑，還有兩個酒窩」。
哈托爾神廟一帶是保存最完好的埃及古蹟之一，英國廣播公司(BBC)等媒體報道，當局過去數月公布一連串新發現，這座迷你獅身人面像是最新一項。
發現古羅馬石碑
觀光暨古物部發聲明表示，考古學家在哈托爾神廟附近一座雙層墳墓內發現這座石灰石雕像，據信是以非寫實方式刻劃一位古羅馬君主的面貌。吉薩(Giza)金字塔旁的知名獅身人面像高約22米，新發現的這座雕像小得多。
聲明指，考古人員在這座「美麗且精確雕刻」的獅身人面像旁邊，還發現「以通俗文字和象形文字撰寫的古羅馬石碑」。
獅身人面像是何許人？
一旦充分解讀石碑上的文字，或許能得知雕像刻劃的是哪位君主，埃及研究團隊推斷可能是克勞迪烏斯(Claudius)。克勞迪烏斯在公元41年至54年將古羅馬帝國版圖拓展到北非。
哈托爾神廟位於開羅以南約500公里，是天體圖浮雕「丹達臘黃道帶」(Dendera Zodiac)原本的所在地。法國人索尼耶(Sebastien Louis Saulnier)於1821年派人把這件文物帶到巴黎，自1922年以來就在羅浮宮展出，埃及一直想索回。
此外，埃及近月公布多項重大考古發現，主要在開羅南部的撒卡拉(Saqqara)墓地和吉薩。
吉薩金字塔發現秘道
古物部本月2日宣布，在吉薩大金字塔內部發現一條9米長的秘密通道，考古學家哈瓦斯(Zahi Hawass)指，秘道可能通往法老胡夫(Khufu)「真正的墓室」。當局今年1月也宣布，考古學家在南部的樂蜀(Luxor)發現1800年前「古羅馬時代的完整居住城市」。
專家認為，埃及宣布這些新發現，在政治和經濟上的影響要比科學領域上的大，因為陷入嚴重經濟危機的埃及正依賴旅遊業來重振經濟。政府目標是在2028年之前，每年吸引3,000萬遊客到訪。新冠疫情爆發前，每年約有1,300萬人次赴埃及觀光。