埃及迷你獅身人面像出土 臉龐帶笑有酒窩

埃及觀光暨古物部周一(6日)宣布，考古學家在南部哈托爾神廟(Hathor Temple)附近掘出一座獅身人面像，其「臉上掛著微笑，還有兩個酒窩」。

哈托爾神廟一帶是保存最完好的埃及古蹟之一，英國廣播公司(BBC)等媒體報道，當局過去數月公布一連串新發現，這座迷你獅身人面像是最新一項。

發現古羅馬石碑

觀光暨古物部發聲明表示，考古學家在哈托爾神廟附近一座雙層墳墓內發現這座石灰石雕像，據信是以非寫實方式刻劃一位古羅馬君主的面貌。吉薩(Giza)金字塔旁的知名獅身人面像高約22米，新發現的這座雕像小得多。

聲明指，考古人員在這座「美麗且精確雕刻」的獅身人面像旁邊，還發現「以通俗文字和象形文字撰寫的古羅馬石碑」。