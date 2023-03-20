埃及陷通脹危機 政府倡吃雞腳補充蛋白質犯眾怒 國民點解咁嬲？

埃及通脹加劇導致國家面臨經濟危機，食品價格上月急升逾6成，部分主糧和肉類，民眾無法負擔，有人甚至三餐不繼。政府近日建議民眾吃雞腳來補充蛋白質，招致民憤，因為在埃及，雞腳是丟給貓狗啃的垃圾，連乞丐也不吃。
埃及通脹創4年新高
在大城市吉薩(Giza)菜市場一個禽肉攤檔旁行乞的男子感嘆：「天哪，不要讓我們淪落到必須吃雞腳的地步。」
全球多國通脹惡化，埃及是受影響最嚴重國家之一。自去年4月起通脹率持續上升，今年頭兩個月已升逾3成及4成，創近4年新高。
為甚麼埃及食品價格急升？
食品價格急升主因之一是，埃及人口達1億，絕大部分糧食，包括家禽飼料都高度依賴進口。加上埃及貨幣埃及鎊兌美元匯價，去年貶值一半，今年1月，當局再調低官方匯率，導致縠物等進口貨品價格進一步上升。上月，食品價格較1月升逾6成，部分主糧價格數月內飊升一至兩倍，甚至3倍，食油和芝士等基本食材，一般家庭已難以負擔，肉類更是奢侈品。
家庭主婦「頭痛」
一名育有3個孩子的60多歲主婦表示，「我一個月只能吃一次肉，甚至根本買不起。雞肉是一星期買一次」。她過去靠著每月5,000埃及鎊(約1,278港元)退休金，生活還不錯，算是中產，但現在她只能勉強維持生計。她帶的錢只夠買一點雞肉，「有攤販賣的雞肉每公斤160埃及鎊(約41港元)，有的賣175、190(約44、48港元)，甚至200(約51港元)。雞腿要90(約23港元)，都是帶骨賣的。雞腳只要20(約5港元)」。
分析：經濟危機 政府責無旁貸
政府早前推出新的營養建議，鼓勵民眾改吃雞腳，強調雞腳蛋白質豐富，又廉價。但民眾一般用雞腳來餵飼貓狗，政府建議一出，隨即惹來罵聲連連。
有分析指，政府施政失誤是國家經濟惡化的原因之一，因為總統塞西上台後擴張國營企業，總統、軍方、安全及情報機關的權力與影響力擴大，軍方轄下企業獲大量政府建設項目合約，私營產業難以競爭，導致外資撤離。