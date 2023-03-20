埃及陷通脹危機 政府倡吃雞腳補充蛋白質犯眾怒 國民點解咁嬲？

埃及通脹加劇導致國家面臨經濟危機，食品價格上月急升逾6成，部分主糧和肉類，民眾無法負擔，有人甚至三餐不繼。政府近日建議民眾吃雞腳來補充蛋白質，招致民憤，因為在埃及，雞腳是丟給貓狗啃的垃圾，連乞丐也不吃。

埃及通脹創4年新高

在大城市吉薩(Giza)菜市場一個禽肉攤檔旁行乞的男子感嘆：「天哪，不要讓我們淪落到必須吃雞腳的地步。」

全球多國通脹惡化，埃及是受影響最嚴重國家之一。自去年4月起通脹率持續上升，今年頭兩個月已升逾3成及4成，創近4年新高。