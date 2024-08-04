埃及「尖叫女子」木乃伊表情惹疑竇 最新研究：可能在痛苦中死亡 死時或經歷這狀況

一具古埃及女性木乃伊1935年在樂蜀(Luxor)附近出土，其張大嘴巴的模樣，看似定格在無聲尖叫中，引發考古學家不同的推測，一項研究提出最新解釋。

「尖叫女子」死亡時經歷了甚麼？

科學家藉由電腦斷層掃描(CT scan)對「尖叫女子」木乃伊進行虛擬解剖後推測，她可能在極度痛苦中離世，並在死亡時經歷一種罕見的肌肉僵硬，稱為「屍體痙攣」(cadaveric spasm)。

領導研究的埃及開羅大學放射學教授薩利姆(Sahar Saleem)解釋，屍體痙攣會在身體或精神承受劇烈痛苦後發生，收縮的肌肉在死後立刻變得僵硬。研究發現，「尖叫女子」過世時年約48歲，患輕度脊椎關節炎，已失掉部分牙齒。遺體大約在3,500年前經過防腐處理，那時是古埃及「新王國時期」(New Kingdom)。