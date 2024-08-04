埃及「尖叫女子」木乃伊表情惹疑竇 最新研究：可能在痛苦中死亡 死時或經歷這狀況

一具古埃及女性木乃伊1935年在樂蜀(Luxor)附近出土，其張大嘴巴的模樣，看似定格在無聲尖叫中，引發考古學家不同的推測，一項研究提出最新解釋。
「尖叫女子」死亡時經歷了甚麼？
科學家藉由電腦斷層掃描(CT scan)對「尖叫女子」木乃伊進行虛擬解剖後推測，她可能在極度痛苦中離世，並在死亡時經歷一種罕見的肌肉僵硬，稱為「屍體痙攣」(cadaveric spasm)。
領導研究的埃及開羅大學放射學教授薩利姆(Sahar Saleem)解釋，屍體痙攣會在身體或精神承受劇烈痛苦後發生，收縮的肌肉在死後立刻變得僵硬。研究發現，「尖叫女子」過世時年約48歲，患輕度脊椎關節炎，已失掉部分牙齒。遺體大約在3,500年前經過防腐處理，那時是古埃及「新王國時期」(New Kingdom)。
古埃及殯葬與防腐一絲不苟
薩利姆表示，木乃伊保存狀況良好，採用罕見且昂貴的防腐材料，再加上應用穿戴假髮、放置戒指等殯葬技術，似乎能排除人們進行防腐處理時出現疏漏，忘記合上她的嘴巴。
「尖叫女子」死因是甚麼？
薩利姆指，如果當時負責殯葬的人沒有粗疏大意，便可以有其他解釋，例如「女子死時因極度痛苦而放聲尖叫，由於屍體痙攣，她的臉部肌肉收縮並保持這個模樣」。但他強調，女子的死因仍是個謎，無法確定甚麼原因讓她露出尖叫表情。
「尖叫女子」是何許人？
1935年，一支考古團隊在埃及古城底比斯(Thebes)挖掘古埃及高級官員賽穆特(Senmut)的墳墓時發現「尖叫女子」。賽穆特是建築師及王家工程監工，據說也是最有權力的女法老哈特謝普蘇特女王(Queen Hatshepsut)的情人。研究認為，「尖叫女子」可能是賽穆特的親屬，或許是與他關係密切的家族成員。
相關研究在《醫學前沿》(Frontiers in Medicine)期刊發表。