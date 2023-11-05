埃及3500年前古墓木乃伊重見天日　10多米長完整《死亡之書》出土

埃及一個考古團隊近日挖掘到了一座擁有3500年歷史的古墓，裏頭除了有幾具放在華麗棺木中的木乃伊之外，還發現了一本古埃及的《死亡之書》，其中寫滿了指導死者前往來世的咒語。
這座古墓是在埃及中部的圖納賈巴勒（Tuna al-Gebel） ，日前考古學家們發現了一部《死亡之書》，估計全長達13至15米。
指導死者如何通往來世
美國加州的蓋蒂中心（Getty Center）古物部助理館長科爾（Sara Cole）在接受《紐約時報》採訪時表示，此類捲軸是古埃及墓葬中常見的物品，上面的咒語將會指導死者如何通往來世。
據埃及旅遊和古物部的新聞稿表示，圖納賈巴勒遺址始建於新王國時期，其歷史可追溯至公元前1550年至1070年左右。考古學家們自2017年開始在此挖掘，終於在今年8月發現了這座古墓。
古墓據信屬於高級官員
據《生活科學》雜誌報道，考古學家在這座古墓中還發現了幾具木乃伊，據信屬於高級官員，包括一位大祭司的女兒。其中一些木乃伊仍保存在華麗的石棺中，狀況良好。
芝加哥大學埃及古物學家斯卡夫（Foy Scalf）指出，有關該捲軸的資訊尚未發布，暫時很難評估其價值。
大英博物館古埃及和蘇丹館長泰勒（John Taylor）則表示，在古埃及的觀念裡，認為通往來世的旅程是相當困難的，而死亡之書就像是幫逝者引路的「旅遊說明」。
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