埃及3500年前古墓木乃伊重見天日　10多米長完整《死亡之書》出土

埃及一個考古團隊近日挖掘到了一座擁有3500年歷史的古墓，裏頭除了有幾具放在華麗棺木中的木乃伊之外，還發現了一本古埃及的《死亡之書》，其中寫滿了指導死者前往來世的咒語。

這座古墓是在埃及中部的圖納賈巴勒（Tuna al-Gebel） ，日前考古學家們發現了一部《死亡之書》，估計全長達13至15米。

指導死者如何通往來世

美國加州的蓋蒂中心（Getty Center）古物部助理館長科爾（Sara Cole）在接受《紐約時報》採訪時表示，此類捲軸是古埃及墓葬中常見的物品，上面的咒語將會指導死者如何通往來世。

據埃及旅遊和古物部的新聞稿表示，圖納賈巴勒遺址始建於新王國時期，其歷史可追溯至公元前1550年至1070年左右。考古學家們自2017年開始在此挖掘，終於在今年8月發現了這座古墓。