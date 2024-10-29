執政聯盟大敗失眾院控制權 石破茂拒下台相位危危乎

日本首相石破茂上任8天即宣布解散眾議院提早大選，最終政治豪賭失敗。周日舉行的眾院選舉結果顯示，執政自民黨及公明黨的聯盟，議席大減64席，痛失過半數優勢，是09年以來首次大敗。石破茂拒絕辭職，若他未能拉攏其他在野黨，最大在野黨立憲民主黨的黨魁、前首相野田佳彥有機會回朝，石破茂恐淪為戰後「最短命」首相。

選舉結果顯示，在眾院全數465席中，自民黨由本來單獨過半的256席減至191席，公明黨則由32席減至24席，兩黨合共215席，較本來279席大減。多名現任及前任閣員均敗選，包括法務大臣牧原秀樹及農林水產大臣小里泰弘等；公明黨新任黨魁石井啟一亦落選。