執政黨代尹錫悅「掌政」 反對派：二次政變｜南韓戒嚴風波

南韓戒嚴事件引發政局混亂，總統尹錫悅逃過國會彈劾後稱交由執政黨國民力量黨採取措施「穩定政局」；黨魁韓東勳周日宣布，會有秩序地讓尹錫悅提前卸任，期間尹不會介入外交等國家政務，由執政黨與總理韓德洙共同處理國家事務。最大反對黨共同民主黨批評韓東勳此舉是「二次政變」，摧毀憲法秩序。 韓德洙聯同韓東勳見記者時，敦促由反對派控制的國會通過國家預算案，確保政府在政治不明朗期間有效管治國家。按照「尹錫悅卸任」計劃，他與韓東勳將每周會面最少一次，以減低戒嚴事件對國民帶來的損害。不過，有關計劃引來外界反彈後，總理辦室公室隨後宣布兩人取消原定在周一舉行的會面。

南韓戒嚴風波｜「國民選尹錫悅當總統，非執政黨」 共同民主黨黨魁李在明批評國民力量黨做法違憲，韓東勳建議「分享總統權力」完全難以理解，「民眾選尹錫悅當總統，並非韓東勳」。他又指出，韓東勳說尹錫悅不再行使總統權力，但他周日卻批准行政安全部長李祥敏辭職。李在明認為，尹錫悅有能力在「任何時候」再宣布戒嚴，「像尹錫悅這樣的人掌管我們的軍隊很危險。尹錫悅必須透過法庭審訊永久革除總統職務」。反對派發起的彈劾總統議案周六在國會投票，若通過，將交由憲法法院裁定是否執行。執政國民力量黨在國會擁有108席，在該黨105名議員杯葛下，彈劾議案未能取得門檻200票不獲通過。反對派指本周將再提彈劾議案直至通過為止。

國會議長禹元植亦指，總理與執政黨黨魁宣布共同行使總統權力，但並無獲授權，這明顯是違反憲法，「這是極度自大，不尊重國家主權和憲法」。他認為韓德洙和韓東勳有關宣布是誤導大眾。