執政黨所得議席未過半數 莫迪連任印度總理 施政受掣肘

為期6周的印度大選投票結束，總理莫迪(Narendra Modi)兩度連任總理，料周六宣誓展開其第三屆任期。他領導的人民黨雖勝出，但所得人民院議席遜預期，未能過半數，導致莫迪上台10年來，首次依賴盟友籌組政府。由於施政須靠盟友支持，或影響莫迪推行經濟改革。分析指，新政府困難重重，須面對就業和貧富差距等問題。

執政人民黨領導的全國民主聯盟，在人民院543席中贏得293席過半數，但成績較預期差；上屆大選人民黨獲303席，今次僅取240席，與多數所需的272票差距甚遠，失去單獨組閣權。全國民主聯盟中的地方黨派「泰盧固之鄉黨」和「統一人民黨」成為造王者，兩者分別取得16席和12席，莫迪須贏得這兩個黨派領導人的支持，以及其他一些小政黨的支持，才能順利組建政府。