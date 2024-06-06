執政黨所得議席未過半數 莫迪連任印度總理 施政受掣肘

為期6周的印度大選投票結束，總理莫迪(Narendra Modi)兩度連任總理，料周六宣誓展開其第三屆任期。他領導的人民黨雖勝出，但所得人民院議席遜預期，未能過半數，導致莫迪上台10年來，首次依賴盟友籌組政府。由於施政須靠盟友支持，或影響莫迪推行經濟改革。分析指，新政府困難重重，須面對就業和貧富差距等問題。
執政人民黨領導的全國民主聯盟，在人民院543席中贏得293席過半數，但成績較預期差；上屆大選人民黨獲303席，今次僅取240席，與多數所需的272票差距甚遠，失去單獨組閣權。全國民主聯盟中的地方黨派「泰盧固之鄉黨」和「統一人民黨」成為造王者，兩者分別取得16席和12席，莫迪須贏得這兩個黨派領導人的支持，以及其他一些小政黨的支持，才能順利組建政府。
政敵變盟友或影響穩定
在聯合執政的全國民主聯盟中，所得議席第二多的泰盧固之鄉黨領導人奈杜(Chandrababu Naidu)昨承諾支持莫迪領導的人民黨組建政府，令局勢明朗化。泰盧固之鄉黨在2019年上屆選舉中，曾領導所有反對黨與莫迪對戰。分析指，與莫迪「亦敵亦友」的奈杜可影響新政府的組成及穩定。據悉，74歲的奈杜要求其政黨可在莫迪的新政府獲高層部長級職位。評論指低就業率是莫迪執政10年來最大問題，而反對黨亦靠就業和貧富等議題，吸納婦女、年輕人和農民的支持。
印度股市大上大落
另方面，印度票站預測出錯令當地股市大上大落。周二傳出莫迪領導的人民黨得票未如預測後，股市一度下挫逾8%，是2020年3月以來最大單日跌市；昨日確認莫迪獲盟友支持續掌政，解除市場憂慮後，股市應聲反彈。