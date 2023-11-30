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國際
2023-11-30 12:21:15

基辛格去世｜一生訪問中國逾100次　被視為中美關係發展「活化石」

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著名美國政治家、前美國國務卿基辛格離世，享年100歲。(新華社)

著名美國政治家、前美國國務卿基辛格離世，享年100歲。(新華社)

著名美國政治家、前美國國務卿基辛格(Henry Kissinger)以100歲高齡在家中離世。他以「中國人民的老朋友」自稱，在上世紀60、70年代，他出任美國國務卿期間訪問中國，為日後時任美國總統尼克遜訪華，以及中美建交奠定堅石基礎。從1971年至今，在過去50多年以來，基辛格一共訪問中國逾一百多次，被譽為見證中美關係發展的「活化石」。

基辛格1975年12月1日會見毛澤東握手照片。(路透社) 基辛格當年與周恩來總理共膳。(路透社) 基辛格代表團與周恩來總理會面。(路透社) 基辛格在1995年10月23日與江澤民合照。(路透社) 基辛格2011年1月20日在華盛頓與時任國家主席胡錦濤合照。(路透社) 基辛格與現任國家主席習近平握手。(路透社)

1971年秘密訪華   為中美建交奠定基礎

1923527日，基辛格出生在德國福爾特一個猶太人家庭。15歲那年，其一家為逃離納粹德國的統治，於是前往美國紐約市。在二戰後，基辛格開始在美國政壇出任職位，到1969年，時任美國總統尼克遜任命其為安全顧問，其後基辛格同時兼任國務卿，並在水門事件後繼續在福特政府中擔任此職。自此基辛格對中國結下不解之緣。

在上世紀60、70年代，美國和蘇聯陷入冷戰，為了抗衡日益強大的蘇聯，美國遂有意拉攏中國，作為一位現實政治的支持者，基辛格在1969年到1977年之間積極主張對中國改善關係。1971年，他以美國總統特使及國家安全事務助理的身份秘密訪華，正式開啟了中美關係破冰的歷程，更為日後美國總統尼克遜正式訪華、實現「跨越太平洋的握手」，以及中美在1979年正式建交奠定重要基礎。

「一開始與中國交往  不期望為中國帶來民主

從1971年至今，基辛格訪問中國已經一百多次了。然而，基辛格積極對華建立關係的政策惹來不少言論，不過他表示以「中國人民所講的中國人民的老朋友」為榮，並曾在一個訪談中表示：「一開始與中國交往，不期望會為中國帶來民主，強調思考和在意的，只是能否與這個價值觀與美國不同的國家和平共存。」

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他在《論中國》一書中說到：「我認為中國最大的幸運是有生活在這片土地上的人民，中國總是被她們最勇敢的人民保護得很好。」

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