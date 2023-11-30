基辛格去世｜「中國老朋友」最後一次訪華　留下中美關係「最悲觀言論」

在上世紀70年代重塑中美關係的著名政治家、美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)11月29日在家中離世，享年100歲。這位促成美中兩國建交的政治家，一生訪問中國逾百次，自稱是「中國人民的老朋友」。然而，隨著近年中美關係漸趨緊張，地緣政治角力升溫，這位「中國人民的老朋友」在今年7月最後一次訪華時，亦不禁發出對中美關係「最悲觀的言論」。
「如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。」
今年7月18日，基辛格以百歲高齡訪問北京，與時任國務委員兼國防部長李尚福會晤。基辛格當時說：
「我此訪是作為中國的朋友而來。當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗。歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。」
基辛格又說：「認識和處理好美中關係，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展，兩軍應該加強溝通，盡全力為兩國關係發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。
李尚福當時回應指：「美方一些人未同中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷，兩國相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被曲解，友好溝通的氛圍被破壞。習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，指明了新時期中美兩國的正確相處之道。我們始終致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。」
曾以「破裂」來形容中美關係 籲美國勿誤解中國「雄心」
事實上，這位見證中美關係正式建立，至近年中美發展一波三折的老人家，已不止一次發出對中美關係如此悲觀的言論。在今年5月17日，基辛格接受外媒專訪時，就用「破裂」來形容中美關係，指雙方存在爆發衝突的可能，強調人類的命運取決於美中能否和平相處，呼籲兩國進行「冷靜外交」，同月27日，他再次提醒美國不要誤解中國的「雄心」，表示中國尋求的是安全，而不是「統治世界」，美國需要剋制盲目的對抗，尋求與中國的對話。