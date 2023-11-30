基辛格去世｜「中國老朋友」最後一次訪華　留下中美關係「最悲觀言論」

在上世紀70年代重塑中美關係的著名政治家、美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)11月29日在家中離世，享年100歲。這位促成美中兩國建交的政治家，一生訪問中國逾百次，自稱是「中國人民的老朋友」。然而，隨著近年中美關係漸趨緊張，地緣政治角力升溫，這位「中國人民的老朋友」在今年7月最後一次訪華時，亦不禁發出對中美關係「最悲觀的言論」。

「如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。」 今年7月18日，基辛格以百歲高齡訪問北京，與時任國務委員兼國防部長李尚福會晤。基辛格當時說：

「我此訪是作為中國的朋友而來。當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗。歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。」 基辛格又說：「認識和處理好美中關係，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展，兩軍應該加強溝通，盡全力為兩國關係發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。