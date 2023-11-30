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中國
2023-11-30 15:35:01

基辛格去世｜習近平表示深切哀悼 向基辛格家人致慰問

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7月20日，基辛格在北京釣魚臺國賓館與國家主席習近平見面。(新華社)

7月20日，基辛格在北京釣魚臺國賓館與國家主席習近平見面。(新華社)

著名政治家、美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)1129日在家中離世，享100歲。外交部今(30日)指，國家主席習近平已向美國總統拜登致唁電，對基辛格逝世表示深切哀悼，向其家人表示慰問。

中方讚揚基辛格是中國人民老朋友，也是中美關係的拓荒者和建設者。他長期關心並支持中美關係發展，先後百餘次訪華，為推動中美關係正常化作出歷史性貢獻。中國人民將銘記基辛格對中美關係投入的真摯感情和所做的重要貢獻

中國駐美大使謝鋒在社交網站發文，表示深感震驚和悲痛，強調基辛格的離世對中美兩國和世界來說都是巨大損失。

著名政治家、美國前國務卿基辛格11月29日在家中離世，享年100歲。(資料圖片)

著名政治家、美國前國務卿基辛格11月29日在家中離世，享年100歲。(資料圖片)

基辛格去世｜稱歷史將銘記為中美關係所做貢獻

謝鋒在帖文中指，對基辛格離世深感震驚和悲痛，並向其家人致以最深切的衰悼，坦言基辛格離世對中美兩國和世界來說都是巨大損失，歷史將銘記這位百歲老人為中美關係所做的貢獻，他將作為最值得尊敬的老朋友永遠活在中國人民心中

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