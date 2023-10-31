日本埼玉槍手醫院外射傷2人 匿郵局挾人質與警對峙(有片)

日本埼玉縣今日（31日）發生槍擊案，一名男子當地下午接近2時，在戶田市的中央綜合醫院門前開槍，槍傷一名醫生和一名病人。槍手及後乘電單車逃離現場，並到1.5公里外的蕨市一間郵局挾持人質，期間傳出懷疑槍聲。警方正包圍郵局外勸槍手投降，並呼籲附近居民遠離。
埼玉 戸田市内の戸田中央総合病院で発砲事件— 大学生のきしょいストーリー (@kisyo_story) October 31, 2023
犯人と思われる男は銃のような物を所持して逃走
ケガ人2名
犯人は蕨の郵便局に拳銃を持って立て籠った模様...
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埼玉・戸田中央総合病院で拳銃を発砲の容疑者— インフルエンサー紹介BOT (@modelkidori) October 31, 2023
蕨郵便局で拳銃を所持して、立てこもり。。。
0:20に発砲音、逃げ込んだ郵便局でも発砲か…pic.twitter.com/NsGJFvWbx9
一醫生及一病人中彈 沒生命危險
當地傳媒報道，槍手當時於醫院外向病房窗戶開槍，受傷的40多歲醫生及60多歲病人均沒生命危險。 醫院因應槍擊案，暫停接收急症患者。
4600學生留校直至安全
戶田市教育委員會指示所有中小學生留在校內，直至情況安全，涉及4,600人。