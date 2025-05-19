埼玉縣撞傷4小學生後逃逸　中國籍男子自首被補(有片)

日本埼玉縣三鄉市上周三(14日)有一名中國籍司機駕車撞向一群小學生，導致4名男童受輕重傷後不顧而去，他周日(18日)向日本警方自首被捕，目前正調查事件動機。
事發於14日，涉事汽車在三鄉市撞向一群小學生造成多人受傷，司機下車笑着道歉之後驅車離開現場。警方上周四(15日)在距離案發現場約2公里外的一處公司宿舍停車場內發現肇事車輛，登記車主是中國籍男子鄧洪鵬，但去向未明。
司機：對方稱沒有事才離開
42歲涉事司機4日後自首，他居於三鄉市，從事建築工作。接受警方盤問時，他承認上周三曾撞車，但下車後對方稱沒有事，他才離開現場。警方目前以涉嫌違反過失傷害罪和肇事逃逸罪拘捕涉事男子。
🚨BREAKING: A car in Saitama Prefecture struck 10 Japanese elementary school children, leaving one boy in serious condition. The driver fled, and their identity is unknown, though some reports suggest they may be a Kurd. pic.twitter.com/hAmKOjVAD8— World Source News 24/7 (@Worldsource24) May 15, 2025