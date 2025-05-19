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國際
2025-05-19 10:37:00

埼玉縣撞傷4小學生後逃逸　中國籍男子自首被補(有片)

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埼玉縣撞傷4小學生後逃逸，中國籍男子自首被補。(X)

埼玉縣撞傷4小學生後逃逸，中國籍男子自首被補。(X)

日本埼玉縣三鄉市上周三(14)有一名中國籍司機駕車撞向一群小學生，導致4名男童受輕重傷後不顧而去，他周日(18)向日本警方自首被捕，目前正調查事件動機。

事發於14日，涉事汽車在三鄉市撞向一群小學生造成多人受傷，司機下車笑着道歉之後驅車離開現場。警方上周四(15)在距離案發現場約2公里外的一處公司宿舍停車場內發現肇事車輛，登記車主是中國籍男子鄧洪鵬，但去向未明。

警方上周四(15日)在距離案發現場約2公里外的一處公司宿舍停車場內發現肇事車輛。(X) 司機：對方稱沒有事才離開。(X)

司機：對方稱沒有事才離開

42歲涉事司機4日後自首，他居於三鄉市，從事建築工作。接受警方盤問時，他承認上周三曾撞車，但下車後對方稱沒有事，他才離開現場。警方目前以涉嫌違反過失傷害罪和肇事逃逸罪拘捕涉事男子。

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