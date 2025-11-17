熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 日本熊害 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-11-17 19:52:04

埼玉縣獵人開野味餐廳 熱賣熊肉料理客似雲來 饕客：因熊出沒更想試試｜日本熊害

分享：
位於日本埼玉縣奧秩父深山的「きのこの里 鈴加園」鄉土料理餐廳。(互聯網)

位於日本埼玉縣奧秩父深山的「きのこの里 鈴加園」鄉土料理餐廳。(互聯網)

日本今年熊患嚴重，引起廣泛關注。埼玉縣奧秩父一間由獵人經營的鄉土餐廳因提供熊肉料理，吸引不少民眾慕名前來，店主希望透過「吃熊肉」來適度減少熊隻數量。

主打石燒 門庭若市

朝日電視台報道，這間位於奧秩父深山的「きのこの里 鈴加園」餐廳使用山川食材製作鄉土料理，除了熊肉，還有山豬、鹿肉等野味，主打是石器燒烤，一人前收費5,500日圓(約276港元)。門口展示熊標本，十分吸睛，店內座無虛席。許多客人直言，正因近期熊出沒成熱話，才更想嚐嚐熊肉。

adblk5

熊肉味道如何？

一名居於東京的30多歲男子專程花3小時到來，吃過熊肉後表示，「完全沒有腥味，肉味濃郁，很新鮮。既然不得不殺熊，讓牠們成為菜餚，我們更感激」。
 

日本朝日電視台相關報道。(互聯網) 位於日本埼玉縣奧秩父深山的「きのこの里 鈴加園」鄉土料理餐廳。(互聯網) 餐廳提供熊肉、山豬、鹿肉等野味。(互聯網) 餐廳提供熊肉、山豬、鹿肉等野味。(互聯網) 餐廳提供熊肉、山豬、鹿肉等野味。(互聯網) 餐廳使用山川食材製作鄉土料理。(互聯網) 餐廳使用山川食材製作鄉土料理。(互聯網) 餐廳主打石器燒烤。(互聯網) 餐廳提供熊肉、山豬、鹿肉等野味。(互聯網) 餐廳位於埼玉縣奧秩父深山。(互聯網) 餐廳使用山川食材製作鄉土料理。(互聯網)

熊肉質隨季節變化

埼玉縣秩父市年初至今接獲57宗熊出沒報告，較去年的37宗大增。餐廳老闆鈴木先生本身是獵人，平時負責切割熊肉。受訪當日，他展示兩天前在附近捕獲一頭成年公熊的前腳肉，解釋「(熊隻)夏天脂肪較少時肉色偏粉紅，油脂增厚後，會變成更鮮紅的好肉質」。

為何要吃熊肉？

鈴木表示，日本山區缺乏人手維護，加上獵人逐年減少，導致野生動物數量劇增。他指出，「有人整理山林、有人捕獵，生態才會平衡。熊和山豬都需要適量變成消費品，否則其數量難以回到正常水平」。

ADVERTISEMENT

ad