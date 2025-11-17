埼玉縣獵人開野味餐廳 熱賣熊肉料理客似雲來 饕客：因熊出沒更想試試｜日本熊害

日本今年熊患嚴重，引起廣泛關注。埼玉縣奧秩父一間由獵人經營的鄉土餐廳因提供熊肉料理，吸引不少民眾慕名前來，店主希望透過「吃熊肉」來適度減少熊隻數量。 主打石燒 門庭若市 朝日電視台報道，這間位於奧秩父深山的「きのこの里 鈴加園」餐廳使用山川食材製作鄉土料理，除了熊肉，還有山豬、鹿肉等野味，主打是石器燒烤，一人前收費5,500日圓(約276港元)。門口展示熊標本，十分吸睛，店內座無虛席。許多客人直言，正因近期熊出沒成熱話，才更想嚐嚐熊肉。

熊肉味道如何？ 一名居於東京的30多歲男子專程花3小時到來，吃過熊肉後表示，「完全沒有腥味，肉味濃郁，很新鮮。既然不得不殺熊，讓牠們成為菜餚，我們更感激」。



熊肉質隨季節變化 埼玉縣秩父市年初至今接獲57宗熊出沒報告，較去年的37宗大增。餐廳老闆鈴木先生本身是獵人，平時負責切割熊肉。受訪當日，他展示兩天前在附近捕獲一頭成年公熊的前腳肉，解釋「(熊隻)夏天脂肪較少時肉色偏粉紅，油脂增厚後，會變成更鮮紅的好肉質」。

為何要吃熊肉？ 鈴木表示，日本山區缺乏人手維護，加上獵人逐年減少，導致野生動物數量劇增。他指出，「有人整理山林、有人捕獵，生態才會平衡。熊和山豬都需要適量變成消費品，否則其數量難以回到正常水平」。