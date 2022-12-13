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國際
2022-12-13 14:29:00

堪稱史上最貴Pizza　洛杉磯餐廳賣2.7萬元一個(有片)

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美國洛杉磯一間Pizza店推出Pizza新食法，就是整出超薄Pizza皮，令Pizza可以捲起來吃，以達到減少熱量，結果大受歡迎，Pizza店決定再下一城，近日推出史上最貴Pizza，一塊要3,500美元(折合約2.7萬港元)，無他，單看Pizza名稱為「頂級松露黃金Pizza」，就知用料絕不簡單，不過老闆推出超貴Pizza是另有目的。

堪稱史上最貴Pizza，洛杉磯餐廳每個賣2.7萬元。(YouTube)

堪稱史上最貴Pizza，洛杉磯餐廳每個賣2.7萬元。(YouTube)

合報道，美國加州一間主打「健康飲食」的新興品牌Crustica近日推出「頂級松露黃金Pizza」，所謂「頂級松露」，是來自義大利的白松露，這種白松露1年只會來貨3次，由著名的松露供應商「松露獵人」(The Truffle Hunter)提供，松露獵人Umberto Ferri每年會帶著自己的松露獵犬前往意大利2次採摘，每個Pizza將灑上56克白松露；至於黃金，是指純金金箔，十分奢華，難怪賣這個價錢。

每個Pizza將灑上56克白松露；至於黃金，是指純金金箔，十分奢華。(YouTube) 每個Pizza將灑上56克白松露；至於黃金，是指純金金箔，十分奢華。(YouTube) 每個Pizza將灑上56克白松露；至於黃金，是指純金金箔，十分奢華。(YouTube)

顧客食Pizza同時捐助兒童醫院

過，報道指餐廳老闆並非一心賺錢，其實有一部分是為了幫助一間醫院，老闆指，每賣出一個「頂級松露黃金Pizza」，就會將其中2,000美元以顧客的名義捐給洛杉磯兒童醫院。他希望這個超貴披薩會成為洛杉磯特色，也歡迎口袋夠深的顧客來餐廳享受美食，順便做善事。

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