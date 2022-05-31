堪薩斯警察向手無寸鐵非裔孕婦連開5槍 目擊者：她只是害怕才逃走(有片)

美國堪薩斯城有警察向手無寸鐵的孕婦連開5槍，引發爭議。《堪薩斯城星報》報道，事發於上周五，警員接報到市內一個停車場調查一宗涉及槍械的汽車騎劫案，當時車內有兩人，其中一人為26歲非裔孕婦黑爾(Leonna Hale)，另一名男司機在警員到場時下車逃走。
目擊者謝丹賈(Shedanja)受訪稱，她聽到警員離遠叫車內兩人出來，黑爾便雙手舉起從車內走出來，警員走近黑爾，叫她伏在地上，黑爾稱她懷孕，無法伏下，但警員仍叫她伏下，叫了幾次，黑爾也沒遵從。
目擊者：孕婦連一支棍也沒有
謝丹賈說，一會兒後，黑爾對警員說車內有一把槍，便逕自走向停車場圍欄。此時，警員拔槍再走近黑爾，「但她沒有對他們(警員)持槍，她手上連一支棍也沒有」。謝丹賈說，此時警員就向黑爾連開5槍，黑爾中槍倒地，其中一名警員即上前給她鎖上手扣，「她是合作的，只是害怕，所以走往另一邊，他們(警察)就向她開槍，她一路跑，他們就向她開一、二、三、四槍」，謝丹賈說，當時聽到5下槍聲，她事後拍片，可見黑爾倒在地上，白色T裇染血，有警員圍著她。
報道指，黑爾傷勢嚴重，事後送院，經治療後情況穩定。密蘇里州高速公路巡邏隊正調查事件，表示警方在涉案汽車附近發現一把槍，但未說明當時黑爾有否持槍。調查期間，兩名涉事警察已休假。