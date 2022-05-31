堪薩斯警察向手無寸鐵非裔孕婦連開5槍 目擊者：她只是害怕才逃走(有片)

美國堪薩斯城有警察向手無寸鐵的孕婦連開5槍，引發爭議。《堪薩斯城星報》報道，事發於上周五，警員接報到市內一個停車場調查一宗涉及槍械的汽車騎劫案，當時車內有兩人，其中一人為26歲非裔孕婦黑爾(Leonna Hale)，另一名男司機在警員到場時下車逃走。

目擊者謝丹賈(Shedanja)受訪稱，她聽到警員離遠叫車內兩人出來，黑爾便雙手舉起從車內走出來，警員走近黑爾，叫她伏在地上，黑爾稱她懷孕，無法伏下，但警員仍叫她伏下，叫了幾次，黑爾也沒遵從。