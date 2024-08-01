報復哈馬斯領袖遭暗殺 傳伊朗最高領袖下令直接攻擊以色列

哈尼亞周二在德黑蘭出席伊朗新總統佩澤希齊揚的就職儀式，哈馬斯表示，哈尼亞是在儀式後翌日凌晨，於德黑蘭北部一個退伍軍人的特別居所內遭空襲身亡，伊朗今日會在德黑蘭為哈尼亞舉辦喪禮，消息指將由哈梅內伊主持，遺體之後移送到卡塔爾多哈，周五在當地下葬。

伊朗聯國大使指美亦涉案 布林肯否認

哈梅內伊發聲明指，為哈尼亞報仇是伊朗的責任，「以色列今次是自掘墳墓」。《紐約時報》透露，哈梅內伊在最高國家安全委員會緊急會議中，已下令革命衛隊直接打擊以色列，可能會聯同友好國家也門、敘利亞及伊拉克聯合行動，發動無人機及導彈攻擊以色列軍事目標，並為以色列及美國的反擊做好準備。伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼在聯合國安理會上發言，指控以色列要為哈尼亞被暗殺負責，「美國的責任亦不能被忽略」，稱若沒有獲得美國首肯和情報支持，根本不可能發生。