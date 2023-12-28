報復老公與15歲姪女上床　人妻用剃刀「去勢」再沖落馬桶

巴西日前傳出一單出軌引致受傷的案件，34歲女子為了報復丈夫與15歲的姪女上床發生關係，將丈夫的重要部位狠心用剃刀切下，再沖落馬桶，事後女子到警局自首，因涉嫌謀殺未遂遭到拘留。

據女子的說法，當她發現自己39歲的老公和15歲姪女有性關係後，便展開這起復仇計劃。34歲女子在當天早上先引誘丈夫上床，接著把他的手腳綁在床上，重現《逃學威龍3之龍過雞年》經典劇情。情節一樣但結局不同，該女子拿出一把剃刀切掉他的陰莖。

女子拍下丈夫下體的「遺照」後，就把陰莖沖入馬桶內。她向警方坦承，這樣做是因為她聽說「可以重新接回去」。報導稱，疑出軌的丈夫被發現時還活著，已被送往醫院，但健康狀況不明。該名女子現已因涉嫌謀殺未遂而遭到拘留，等待刑事調查。由於根據巴西法律，合意發生性行為的最低法定年齡為14歲。警方也正在調查男子與姪女是否為合意性關係。

《紐約郵報》報導稱，這類男性生殖器被割掉的類似事件在全球各地時有所聞，2月，一名28歲的印尼女子因拒絕與男友發生性行為，而遭對方威脅要公開他們的性愛影片，女子遂趁男友準備洗澡時，割斷了男友的陰莖。