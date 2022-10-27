報道指中國在荷蘭設非法「警察站」打壓異見人士　北京指報道失實

荷蘭傳媒報道，中國在荷蘭設立至少兩個非法公安「海外服務站」，用作騷擾打壓身處歐洲的中國異見人士。荷蘭外交部指，有關做法屬非法，將會調查事件，並研究向受騷擾的中國公民提供保護。中國外交部斥相關報道完全失實。

有關指控最先由總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」(Safeguard Defenders)提出。組織早前發表報告，指中國兩個省的公安局已在5大洲的21國，設置54個「海外警察服務中心」，大部分在歐洲，分布在西班牙、意大利及英國等，指有關服務站表面履行行政職責，但實際是強迫中國異見分子回國。

其後荷蘭電視台RTL和偵察報道平台「Follow the Money」周二(25日)報道，指中國在阿姆斯特丹和鹿特丹設立「海外服務站」，未有向荷蘭政府申報，這些「警察站」表面上是打擊跨國犯罪和執行行政工作，如更新中國駕駛執照，報道又引述中國異議分子王靖渝指，今年初在荷蘭曾收到電話，對方自稱任職於中國「海外警察服務中心」，敦促他返回中國解決問題，並要為父母著想，指「警察站」實際工作是要異見者噤聲，脅迫他們回國。