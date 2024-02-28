報道稱蘋果放棄研發電動車 轉投資源落AI

iPhone生產商蘋果(Apple)有意跨足電動車領域，雖從未公開承認，有關計劃已啟動10年，但似乎「胎死腹中」。美媒報道，蘋果已擱置研發電動車，該項目2,000人參與，大部分人將調往人工智能(AI)部門。蘋果暫未有回應傳媒查詢。
電動車｜蘋果想打造全自動無軚盤車
英國廣播公司(BBC)報道，Apple car電動車研發小組是蘋果行政總裁庫克「泰坦計劃」內的特別項目組，已投放數十億美元於研發；初期有傳蘋果想打造一輛全自動汽車，沒有軚盤和踏板。據悉，蘋果距離建成一輛汽車還需時多年。有矽谷顧問公司表示，這是一個明智決定，市場對電動車需求放緩，AI才是王道。
電動車｜美國電動車市場近月縮減
蘋果正努力開拓iPhone和電腦以外的商機，包括最近推出VR眼鏡、頭戴式顯示裝置Vision Pro。有分析員指，電子銷費產品的AI市場急速增長，初步數據估計到了2024年生成式人工智能(generative AI)手機的付運將超過1億部，到了2027年將高達逾5億部。
反觀電動車市場，近月需求減慢，因借貸成本仍然高，令到市場競爭更激烈。最近數月，美國汽車生產商巨頭福特和通用汽車暫停擴大電動車生產計劃。電動貨車生產商Rivian上周更宣布裁員10%，並預期今年生產不會增加。主要電動車生產商Tesla於1月也警告，今年銷售增長將較2023年疲弱。Tesla在歐洲和中國市場都減價，也面對中國汽車生產商比亞迪(BYD)強勁競爭。