報道馬里烏波爾遭俄軍圍城 美聯社奪普立茲最高殊榮

被喻為美國新聞界奧斯卡獎的「普立茲獎」(Pulitzer Prize)昨公布各獎項，有關烏克蘭戰爭的報道獲最多獎，其中美聯社記者在南部港口城市馬里烏波爾遭俄羅斯軍隊即將圍城前，仍冒險留守報道，讓世界各地知道市內慘況，奪得普立茲最高殊榮「公共服務獎」。美聯社亦憑在烏克蘭戰爭各地戰事的照片，獲「突發新聞攝影獎」。《紐約時報》的烏克蘭戰爭報道則獲「國際報道獎」，包括對這場戰爭的每日報道，以及有關嘗試逃離布查鎮的烏克蘭人死亡事件的8個月調查報道，後者確認了俄羅斯軍隊要負上責任。
普立茲獎｜冒險留下充當「世界的眼睛和耳朵」
美聯社稱，認為馬里烏波爾具重要戰略地位的直覺令該社3名烏克蘭記者Mstyslav Chernov、Evgeniy Maloletka和 Vasilisa Stepanenko成為少數留下來的國際傳媒記者，在俄軍猛烈進攻的恐怖中充當「世界的眼睛和耳朵」。美聯社指出，他們的報道揭露了烏克蘭人遭受的苦難，平衡俄羅斯提供的虛假資訊，亦促成馬里烏波爾人道走廊的開通，令受困烏克蘭平民能夠撤離。採訪隊同時要躲避搜捕他們的俄羅斯部隊，以免遭俘擄。
普立茲獎｜揭露戰事慘況助開通人道走廊
普立茲評審在頒發「公共服務獎」予美聯社時，提及上述3人和駐法國巴黎記者Lori Hinnant。Evgeniy Maloletka亦同時與另外6名美聯社攝影記者獲頒「突發新聞攝影獎」，以表彰他們在烏克蘭戰爭的報道，包括馬里烏爾波戰役。Mstyslav Chernov在烏克蘭與同事慶祝獲獎，他稱這展示了美聯社的作風和如何運作，所有人一個幫一個，最終成果是要「令世界變得更好，或最起碼不會變得更差」。美聯社執行編輯Julie Pace稱，奬項具意義的同時，最重要是認同記者記述的烏克蘭戰爭慘況和傷亡損失。美聯社表示，有關報道帶來明顯影響，特別是遭炸死平民的令人心碎照片。馬里烏爾波爾官員曾稱有關報道迫使俄羅斯容許開通人道走廊撤離民眾，拯救了數千平民生命。
普立茲獎｜微型記憶卡藏衛生棉條瞞過俄軍
普立茲評審委員會形容美聯社記者的足智多謀「勇敢」，包括將儲存有軍醫拍下照片的微型記憶卡藏於衛生棉條，成功通過俄軍檢查站偷運出來。得獎記者Chernov表示，他們亦曾遇生死存亡一刻，與同事在接收戰爭傷者的醫院報道時，他們披著樹枝作掩護，突然一隊士兵闖入並問記者在哪裡；那些士兵雖戴著代表烏克蘭的藍色臂帶，但也有可能是俄軍偽裝。Chernov當時踏步向前表明身份，幸好那些軍人確實是烏克蘭人，他們駕車載記者穿過15個俄軍檢查站，逃離馬里烏波爾。另一得獎記者Lori Hinnant稱，在最初時這是一個富野心的任務，無論對美聯社、馬里烏波爾的採訪團隊和該市的人民都是極大的冒險。