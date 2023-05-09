報道馬里烏波爾遭俄軍圍城 美聯社奪普立茲最高殊榮

被喻為美國新聞界奧斯卡獎的「普立茲獎」(Pulitzer Prize)昨公布各獎項，有關烏克蘭戰爭的報道獲最多獎，其中美聯社記者在南部港口城市馬里烏波爾遭俄羅斯軍隊即將圍城前，仍冒險留守報道，讓世界各地知道市內慘況，奪得普立茲最高殊榮「公共服務獎」。美聯社亦憑在烏克蘭戰爭各地戰事的照片，獲「突發新聞攝影獎」。《紐約時報》的烏克蘭戰爭報道則獲「國際報道獎」，包括對這場戰爭的每日報道，以及有關嘗試逃離布查鎮的烏克蘭人死亡事件的8個月調查報道，後者確認了俄羅斯軍隊要負上責任。

普立茲獎｜冒險留下充當「世界的眼睛和耳朵」

美聯社稱，認為馬里烏波爾具重要戰略地位的直覺令該社3名烏克蘭記者Mstyslav Chernov、Evgeniy Maloletka和 Vasilisa Stepanenko成為少數留下來的國際傳媒記者，在俄軍猛烈進攻的恐怖中充當「世界的眼睛和耳朵」。美聯社指出，他們的報道揭露了烏克蘭人遭受的苦難，平衡俄羅斯提供的虛假資訊，亦促成馬里烏波爾人道走廊的開通，令受困烏克蘭平民能夠撤離。採訪隊同時要躲避搜捕他們的俄羅斯部隊，以免遭俘擄。