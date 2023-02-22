報道：習近平擬數月內訪俄與普京會晤　冀推動俄烏和談

美國《華爾街日報》(WSJ)報道，國家主席習近平可能在數個月內到訪莫斯科，與俄羅斯總統普京舉行峰會。消息人士形容，中方期望在結束烏克蘭戰事中擔當更積極角色，習近平和普京會面將會是推動多方和談的一部分，亦會重申中方反對使用核武的立場。
報道指，習近平訪俄行程仍屬初步討論階段，暫時未確定時間，有可能於4月或5月初俄羅斯慶祝衛國戰爭勝利日期間，屆時亦可能到訪其他歐洲國家。正在俄羅斯訪問的中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，亦可能會與俄方商討習近平到訪事宜。
消息人士：中國擔心俄羅斯受挫或落敗削國力
報道又引述中方消息人士指，莫斯科是北京與美國激烈競爭中的關鍵夥伴，但西方加大對烏克蘭的軍事支持，加上烏克蘭在戰場上頑強抵抗，令北京愈來愈擔心倘俄軍遭受更多挫折甚至落敗，俄羅斯會被嚴重削弱，因此，北京重新評估，更傾向於推動停火，同時進一步擴大中國與俄羅斯的經濟聯繫。
俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續快將1年。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)周一(20日)表示，對烏克蘭來說，重要的是中國在這場戰爭中不支援俄羅斯，他希望中國站在烏克蘭一方。烏克蘭外長庫列巴表示，正等待更多中方和平方案的細節，但強調領土完整的原則不可或缺。