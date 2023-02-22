報道：習近平擬數月內訪俄與普京會晤　冀推動俄烏和談

美國《華爾街日報》(WSJ)報道，國家主席習近平可能在數個月內到訪莫斯科，與俄羅斯總統普京舉行峰會。消息人士形容，中方期望在結束烏克蘭戰事中擔當更積極角色，習近平和普京會面將會是推動多方和談的一部分，亦會重申中方反對使用核武的立場。

報道指，習近平訪俄行程仍屬初步討論階段，暫時未確定時間，有可能於4月或5月初俄羅斯慶祝衛國戰爭勝利日期間，屆時亦可能到訪其他歐洲國家。正在俄羅斯訪問的中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，亦可能會與俄方商討習近平到訪事宜。