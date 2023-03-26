塑膠垃圾｜大西洋孤島驚現塑膠岩石 專家不安：人類影響地質自然發展

經過分析，桑托斯領導的研究團隊發現那是一種新的地質構造，將地球數十億年間生成岩石的物質和過程，與新材料「塑膠垃圾」融合在一起。這種新合成岩石，主要成分是魚網碎片，同時海洋流也將大量膠樽、家居垃圾和其他塑膠垃圾從全球各地帶到特林達德島。

巴西地質學家桑托斯(Fernanda Avelar Santos)於2019年首次發現塑膠垃圾形成的岩石，當年她前往特林達德島為博士論文蒐集研究資料，期間她在瀕危綠蠵龜繁殖保育區「海龜沙灘」(Turtle Beach)附近工作時，突然發現一大塊奇怪的藍綠色岩石，出於好奇，便將岩石樣本帶回實驗室。

科學家討論「人類世」概念

桑托斯表示：「我們的結論是，人類現在成為一項地質動力，能影響之前純屬自然的過程，例如岩石生成。」她說：「這符合科學家近期熱烈討論的『人類世』(Anthropocene)概念，就是人類開始影響地球自然發展的地質年代。這種狀似岩石的塑膠將留在地質紀錄裡，成為人類世的標記。」

桑托斯直言，這項地質發現令她感到「不安」和「沮喪」，形容特林達德島「猶如天堂」，這座美麗的熱帶島嶼因為地處偏遠，成了各種生物的棲息地，包括海鳥、當地特有魚類、瀕危的螃蟹和綠蠵龜等。島上唯一的人類足跡是一座小型巴西軍事基地，以及一間科學研究中心。