塑膠垃圾｜海洋塑膠微粒為禍 研究：藍鯨每天吞下43.6公斤 座頭鯨攝入17.2公斤

塑膠垃圾長年以來危及海洋動物的生存。最新研究估計，體形龐大的藍鯨每天進食大量磷蝦等細小海洋生物，會攝食多達1,000萬粒塑膠微粒(microplastic)，相當於43.6公斤。這反映無處不在的塑膠微粒對這種地球上體型最大動物構成的危害，比過往所想還要嚴重。

路透社等媒體報道，周二發表於知名國際期刊《自然通訊》(Nature Communications)的一項模型研究，估算美國西面太平洋海域3種鬚鯨(baleen whale)——藍鯨(blue whale)、長鬚鯨(fin whale)和座頭鯨(humpback whale)每天攝入多少塑膠微粒。鬚鯨沒有牙齒，透過過濾方式進食，牠們吸入大量海水，靠嘴裡緊挨著上顎邊緣、一片片平行排列著的鯨鬚板(baleen plates)，篩濾水中的磷蝦和細小魚蝦進食。

研究小組對棲息在加州對開海域的191條藍鯨、長鬚鯨和座頭鯨植入GPS追蹤標籤和攝影鏡頭等，以觀察牠們的活動，並估算出鯨魚每天攝取及過濾掉的食物大小和數量，模擬出3種不同狀況。

在最可能的情況下，藍鯨每天會攝食多達1,000萬粒塑膠微粒，相當於約43.6公斤；在每年90至120天的覓食季節，相當於每年攝入超過10億粒塑膠微粒。另外，估計長鬚鯨每天攝食多達600萬粒塑膠微粒，相當於約25.8公斤，愛吃磷蝦的座頭鯨則攝食大約400萬粒塑膠微粒，相當於約17.2公斤。