塑膠垃圾｜海洋塑膠微粒為禍 研究：藍鯨每天吞下43.6公斤 座頭鯨攝入17.2公斤

塑膠垃圾長年以來危及海洋動物的生存。最新研究估計，體形龐大的藍鯨每天進食大量磷蝦等細小海洋生物，會攝食多達1,000萬粒塑膠微粒(microplastic)，相當於43.6公斤。這反映無處不在的塑膠微粒對這種地球上體型最大動物構成的危害，比過往所想還要嚴重。
路透社等媒體報道，周二發表於知名國際期刊《自然通訊》(Nature Communications)的一項模型研究，估算美國西面太平洋海域3種鬚鯨(baleen whale)——藍鯨(blue whale)、長鬚鯨(fin whale)和座頭鯨(humpback whale)每天攝入多少塑膠微粒。鬚鯨沒有牙齒，透過過濾方式進食，牠們吸入大量海水，靠嘴裡緊挨著上顎邊緣、一片片平行排列著的鯨鬚板(baleen plates)，篩濾水中的磷蝦和細小魚蝦進食。
研究小組對棲息在加州對開海域的191條藍鯨、長鬚鯨和座頭鯨植入GPS追蹤標籤和攝影鏡頭等，以觀察牠們的活動，並估算出鯨魚每天攝取及過濾掉的食物大小和數量，模擬出3種不同狀況。
在最可能的情況下，藍鯨每天會攝食多達1,000萬粒塑膠微粒，相當於約43.6公斤；在每年90至120天的覓食季節，相當於每年攝入超過10億粒塑膠微粒。另外，估計長鬚鯨每天攝食多達600萬粒塑膠微粒，相當於約25.8公斤，愛吃磷蝦的座頭鯨則攝食大約400萬粒塑膠微粒，相當於約17.2公斤。
塑膠微粒「無處不在」
研究並發現，鯨魚體內的塑膠微粒有99%是早已存在於牠們獵食的海洋生物體內。研究主筆、加州大學富勒頓分校研究人員卡哈尼-拉波特(Shirel Kahane-Rapport)指出，「這對我們來說很重要」，因為人類也會吃那些漁獲，「我們也吃鯷魚和沙甸魚」，而「磷蝦就是食物鏈的基礎」。她指出，先前的研究表明，如果把磷蝦放在有塑膠微粒的水箱中，「牠們會把那(塑膠微粒)吃下肚」。
塑膠微粒是直徑或長度小於5毫米的塑膠碎片，經由各種消費品包裝和工業廢物的處置和分解而產生。從海洋最深處到山脈最高處，甚至在人體器官和血液中(塑膠微粒可穿過胃壁滲進器官)，都存在這些微小的塑膠碎片。
鯨魚在高濃度塑膠微粒區域覓食
上述研究發現，藍鯨、長鬚鯨和座頭鯨大多是在深度50到250米的水深覓食，也就是「水柱(water column)中塑膠微粒濃度最高的地方」。
數十年來，塑膠微粒在海洋中的濃度不斷增加，目前還不清楚攝入塑膠微粒可能對這些鯨魚健康產生何種潛在影響，但研究顯示，牠們的進食方式、食量和在北美西岸污染嚴重的加州海洋流一帶生活，令塑膠微粒損害其健康的風險增加。