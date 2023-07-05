塔利班下令美容院關閉 阿富汗婦女：一家頓失生計，我們不是人嗎？

阿富汗塔利班政權再下阿富汗婦女投下震撼彈，勒令全國美容院在一個月內關閉。當地婦女自由和權利愈收愈窄，她們早已被禁止上學、被禁止從事大部分職業，不可隨意外出和要有男性家屬陪同，並禁止到公園和健身室等公眾場所，現在連去美容院的微不足道權利也失去，社交機會進一步遭剝削。更甚是有家庭依靠美容院收入為生，如一名有失去丈夫的美容院老闆一家靠她養活。另有人的丈夫失業，負責一家六口的生計。有婦女不禁問「我們不是人嗎？」

網上流傳塔利班上月24日發出的書面通知，那是來自最高領袖阿洪扎達的口頭指示，包括首都喀布爾和所有省份的美容院在一個月內關閉。塔利班當局發言人周二證實有關信件是真的，美容院要在7月27日前關門。喀布爾一間美容院的老闆向美聯社稱，丈夫2017年在汽車炸彈中身亡，美容院是一家收入來源，每天有8至12名婦女會光顧。她說，「他們(塔利班)一天又一天向婦女實施限制，為何只針對婦女？我們不是人嗎？我們沒有工作或生存權利嗎？」

塔利班關美容院｜「好多家庭沒有收入」

另一名在喀布爾經營美容院的婦女稱，她未有收到有關書面通知，但從報道中知悉要關閉美容院感到驚訝，「難以形容我的感受，我丈夫失業，這間美容院是我們家唯一收入，我有4名孩子。要支付他們食物、衣服和學費開支。」她說，不明白為何要禁止美容院營運，「沒有婦女在外面露出化了妝的樣子，她們在公眾場所早已要戴上臉罩。此舉不單奪去許多家庭的收入，還進一步剝奪婦女的權利和自由」。

聯合國上月公開的報告指，不少婦女感到抑鬱和有自殺傾向，特別是女性青年，她們被禁止繼續求學，接近8%受訪者稱知道有女孩或婦人企圖自殺。聯合國周二呼籲塔利班撤回有關禁令，這項對婦女權利的新限制將影響經濟，也違背對婦女企業家的支持。塔利班2021年8月重奪阿富汗政權，初時承諾會較1990年代執政時採取更溫和的管治，但這兩年來婦女的權利不斷遭剝削，女孩連上大學的機會也沒有。