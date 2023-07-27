塔利班官員指領呔象徵十字架 根據伊斯蘭律法應消除

阿富汗塔利班官員周三(26日)表示，男性穿戴的領呔是基督教十字架的標誌，根據伊斯蘭律法規定，領呔應該被消除。

塔利班｜阿富汗專業人士打領呔

阿富汗邀請與指導局(Invitation and Guidance Directorate)局長沃爾(Mohammad Hashim Shaheed Wror)表示：「有時候，當我去醫院和其他地方時，阿富汗穆斯林工程師或醫生會打領呔。」據悉，該局試圖引導民眾遵循正確的伊斯蘭路線。

沃爾在TOLO TV播出的演講中說，領呔的象徵意義「在伊斯蘭教是顯而易見的。領呔是甚麼？這是十字架。根據伊斯蘭律法(Sharia Law)規定，應該破除並消除它」。

塔利班2021年8月奪下政權後，當局尚未對男性實施服裝規定，但女性出現在公共場合時必須包裹頭巾。