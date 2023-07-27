塔利班官員指領呔象徵十字架 根據伊斯蘭律法應消除

阿富汗塔利班官員周三(26日)表示，男性穿戴的領呔是基督教十字架的標誌，根據伊斯蘭律法規定，領呔應該被消除。
塔利班｜阿富汗專業人士打領呔
阿富汗邀請與指導局(Invitation and Guidance Directorate)局長沃爾(Mohammad Hashim Shaheed Wror)表示：「有時候，當我去醫院和其他地方時，阿富汗穆斯林工程師或醫生會打領呔。」據悉，該局試圖引導民眾遵循正確的伊斯蘭路線。
沃爾在TOLO TV播出的演講中說，領呔的象徵意義「在伊斯蘭教是顯而易見的。領呔是甚麼？這是十字架。根據伊斯蘭律法(Sharia Law)規定，應該破除並消除它」。
塔利班2021年8月奪下政權後，當局尚未對男性實施服裝規定，但女性出現在公共場合時必須包裹頭巾。
塔利班｜塔利班成員服飾一模一樣
塔利班官員的穿著幾乎一式一樣，都穿著傳統套裝(shalwar kameez)、背心，以及戴上頭巾。
塔利班接管政權後，民眾西方休閒服的裝扮變得少見，但一些專業人士以及電視台新聞播報員仍穿襯衫、打領呔。
各界普遍認為領呔是出現於17世紀，法國人認為這是時尚必備品。
前阿富汗政府也曾試圖對人民和官員實施服裝規定。從1979年起長達10年的蘇聯佔領期間，阿富汗鼓勵公務員不穿著傳統服飾，並請他們穿著西裝。
塔利班｜阿富汗前總統愛穿西裝
塔利班2021年接管政權後，流亡在外的前總統甘尼(Ashraf Ghani)在國外常穿著西裝，但在國內穿回傳統服飾。
在持續20年的叛亂期間，塔利班戰士都穿著傳統套裝，但掌權後，他們向武裝部隊引進現代軍服。
塔利班重新執政後實施伊斯蘭法規，對女性施以嚴苛限制，本周二起關閉全國美容院。