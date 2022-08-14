塔利班掌權一年 阿富汗婦女示威爭取權益遭開槍驅趕(有片)

美軍撤離阿富汗、塔利班再度上台執政不經不覺快滿一年，塔利班給予婦女權益的承諾並未兌現，她們不可上班上學，出外要戴遮蓋全身的罩袍。在塔利班強權下，首都喀布爾昨日罕有地再有女性上街示威爭取婦女權益，卻遭塔利班成員接連向天開槍示警驅趕，片段可見示威婦女慌忙躲避。英國廣播公司(BBC)報道，部分婦女更遭毆打和奪去手機。

阿富汗獨立人權委員會首任主席、前婦女事務部長Sima Samar去年7月在新冠肺炎疫情爆發後，首度離開喀布爾飛往美國，絕對想不到總統甘尼會在8月15日後逃離阿富汗。一年過去，她對國家發生的事仍感到心痛。目前在美國的Samar說，「我想這對我國家的大部分人來說是一個傷痛周年紀念。」尤其是婦女，她們沒有足夠食物，也不知前路如何。她希望能夠回國，但知道不可能。