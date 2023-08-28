塔利班禁女性遊覽國家公園 稱觀光旅遊不是女性必須做的事

塔利班政府自2021年8月重新掌權以來，不斷打壓女性，上周六(26日)發出最新禁令，禁止婦女遊覽國內受歡迎的班達米爾國家公園(Band-e-Amir National Park)，原因是女性沒有適當地戴上頭巾，還說「觀光旅遊對女性來說並非必須做的事」。
位於阿富汗中部巴米揚省的班達米爾國家公園，有寶藍色湖泊和高聳懸崖，壯麗景致每年吸引成千上萬的民眾前去觀光。
英國《衛報》報道，阿富汗「勸善懲惡部」代理部長哈納菲(Muhammad Khalid Hanafi)看不慣園區內女性遊客未遵守規定以正確方式戴上頭巾，因而下達禁令，要求安全部隊開始阻止婦女入園。他說：「對女性來說，觀光遊覽不是必要的活動。」
塔利班｜人權觀察：塔利班將禁婦女呼吸
人權觀察組織直指，阿富汗婦女面臨的限制已經夠多，如今再增一項。自塔利班重新掌權以來，已關閉大多數的女子中學、禁止女性上大學，並阻止許多婦女參與NGO援助工作。許多公共場所亦禁止婦女進入，包括澡堂、健身房和公園。
人權觀察研究員巴爾(Heather Barr)說：「我聽見不止一名阿富汗女性說，塔利班接下來將禁止她們呼吸。」她說：「這聽起來非常誇張，直到你看到他們所做的事，比如真的試圖阻止女性參與戶外活動和享受大自然等。」
塔利班｜阿富汗女性四周的高牆愈來愈高
2013年，班達米爾國家公園宣布僱用4名女性管理員，全國屬首次，因而成為變革的有力象徵。塔利班重新掌權兩年多後，禁止女性遊覽這座公園成了他們逐步將女性逐出公共場所的最新措施。巴爾說：「一步步的，女性四周的高牆愈築愈高，每家每戶都變成了牢籠。」
聯合國阿富汗人權問題特別報告員班奈特(Richard Bennett)在社交網發文質問：「有誰能解釋一下，為甚麼限制女性遊覽班達米爾國家公園，是遵守伊斯蘭教法和阿富汗文化的必要舉措？」
塔利班｜女性被剝奪家庭生活
巴爾表示，很難想像這項禁令能有甚麼正當理由，「除了殘忍，你還能想到甚麼解釋？」
她指出，班達米爾國家公園「是神奇的地方，因為你能看見許多家庭在這裡歡笑、野餐、享受生活。這就是塔利班剛剛剝奪的東西，全家人一起享受美好一天，而家庭中的女性成員也是其中一分子」。