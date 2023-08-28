塔利班禁女性遊覽國家公園 稱觀光旅遊不是女性必須做的事

塔利班政府自2021年8月重新掌權以來，不斷打壓女性，上周六(26日)發出最新禁令，禁止婦女遊覽國內受歡迎的班達米爾國家公園(Band-e-Amir National Park)，原因是女性沒有適當地戴上頭巾，還說「觀光旅遊對女性來說並非必須做的事」。

位於阿富汗中部巴米揚省的班達米爾國家公園，有寶藍色湖泊和高聳懸崖，壯麗景致每年吸引成千上萬的民眾前去觀光。

英國《衛報》報道，阿富汗「勸善懲惡部」代理部長哈納菲(Muhammad Khalid Hanafi)看不慣園區內女性遊客未遵守規定以正確方式戴上頭巾，因而下達禁令，要求安全部隊開始阻止婦女入園。他說：「對女性來說，觀光遊覽不是必要的活動。」

塔利班｜人權觀察：塔利班將禁婦女呼吸

人權觀察組織直指，阿富汗婦女面臨的限制已經夠多，如今再增一項。自塔利班重新掌權以來，已關閉大多數的女子中學、禁止女性上大學，並阻止許多婦女參與NGO援助工作。許多公共場所亦禁止婦女進入，包括澡堂、健身房和公園。

人權觀察研究員巴爾(Heather Barr)說：「我聽見不止一名阿富汗女性說，塔利班接下來將禁止她們呼吸。」她說：「這聽起來非常誇張，直到你看到他們所做的事，比如真的試圖阻止女性參與戶外活動和享受大自然等。」