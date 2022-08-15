塔利班重掌阿富汗一周年　前總統為出走辯護

塔利班重新接掌阿富汗政權一周年，臨時政府將今日列為全國假期，慶祝塔利班擊敗美國及其盟友，結束美國對阿富汗的佔領。前總統加尼為自己出走國家辯護，表示是希望避免向叛亂份子投降的恥辱。

美軍被指未能預視喀布爾機場的難民潮，最初部署人數嚴重不足，引發混亂場面。(AP)

塔利班再次執掌阿富汗政權一周年。塔利班未有履行最初承諾，反而加強限制當地婦女，包括減少接受教育及工作的機會。暫時未有國家宣布承認塔利班政權，阿富汗在國際社會繼續處於孤立地位，經濟陷於困境，大批阿富汗人面對飢餓及貧窮。美國傳媒報道，眾議院外交事務委員會的共和黨人預料會發表一份中期報告，指責華府在撤軍前缺乏規劃，出現一系列失誤，包括無為塔利班接管做好準備，美軍未能預視喀布爾機場的難民潮，最初部署人數嚴重不足，引發混亂場面。報告要求拜登政府的主要官員，包括國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文等，出席聽證會，否則他們會有被傳召的風險。

加尼： 美國宣布撤軍令政府失國際支持

美國在2001年發動阿富汗戰爭。美國總統拜登去年7月表示，美國在阿富汗的軍事任務將於同年8月31日結束，到8月15日，阿富汗時任總統加尼乘坐飛機逃往美國，塔利班進入並控制首都喀布爾，宣布戰爭結束。加尼接受美國傳媒訪問時表示，他的政府因美國總統拜登去年宣布，從阿富汗全面撤軍而失去國際社會支持，他認為當時的情況，同烏克蘭總統澤連斯基不同，烏克蘭目前得到整個北約、美國、澳洲及其他國家支持。

加尼指，去年8月15日上午，塔利班已經在首都喀布爾外圍，他當時接獲國防部長通知，首都無法抵禦，並指當時總統府的守衛全部失蹤，他離開國家是不想讓塔利班及其支持者，再次羞辱阿富汗總統，以及被迫承認塔利班政府。他又再次否認與官員攜帶大量現金坐直升機離開。