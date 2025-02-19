塔斯曼尼亞157偽虎鯨擱淺 逾60條已死 專家：因救援困難 其餘或須安樂死

澳洲東南部塔斯曼尼亞一處偏僻海灘，有多達157條偽虎鯨(false killer whale)集體擱淺，至今數十條已死亡。可是，專家對餘下的能存活，並不樂觀。
偽虎鯨快速死亡
美聯社等報道，塔斯曼尼亞自然資源及環境部表示，157條偽虎鯨周二下午被發現在海灘上擱淺，截至周三早上，專家確認有136條存活，但數小時後，只剩下約90條。當局指，今次集體擱淺的看來屬於偽虎鯨家族，而偽虎鯨因為頭骨和虎鯨(orca)相似而得名。
因天氣及海洋狀況 救援困難
統籌救援的格雷厄姆(Shelley Graham)表示，因海洋及天氣狀況不佳，救援行動遇上困難，他們早上嘗試把兩條偽虎鯨放回海裡，但因未能成功。
偽虎鯨或須安樂死
野生動物保育官員克拉克(Brendon Clark)表示，要把仍存活的偽虎鯨放回海洋，難度很高，因為牠們體重可能超過1噸。他無奈地說：「和所有擱淺事件一樣，安樂死是一種減少痛苦的選項。我們有獸醫在場，必要時可協助做出明智決定。」
50年來第一次在塔省集體擱淺
偽虎鯨在澳洲海灘擱淺的狀況並不罕見，但克拉克指，這是50年來第一次在塔斯曼尼亞這側海灘發生。
克拉克說：「牠們(偽虎鯨)已經很長一段時間沒有在我們的水域表現出這樣的(擱淺)行為……牠們是會遷徙的動物，在全球的開放水域中移動……為何牠們50年來首次擱淺在這裡，我們目前未掌握相關資訊……希望屍體解剖結果能讓我們可了解多些。」