塔斯曼尼亞157偽虎鯨擱淺 逾60條已死 專家：因救援困難 其餘或須安樂死

澳洲東南部塔斯曼尼亞一處偏僻海灘，有多達157條偽虎鯨(false killer whale)集體擱淺，至今數十條已死亡。可是，專家對餘下的能存活，並不樂觀。

偽虎鯨快速死亡

美聯社等報道，塔斯曼尼亞自然資源及環境部表示，157條偽虎鯨周二下午被發現在海灘上擱淺，截至周三早上，專家確認有136條存活，但數小時後，只剩下約90條。當局指，今次集體擱淺的看來屬於偽虎鯨家族，而偽虎鯨因為頭骨和虎鯨(orca)相似而得名。

因天氣及海洋狀況 救援困難

統籌救援的格雷厄姆(Shelley Graham)表示，因海洋及天氣狀況不佳，救援行動遇上困難，他們早上嘗試把兩條偽虎鯨放回海裡，但因未能成功。