塔斯曼尼亞2000人裸泳　5度氣溫下落水迎冬至(有片)

澳洲塔斯曼尼亞一年一度的Dark Mofo藝術節周三(22日)來重頭戲「裸泳」，大約2,000人全身脫光，只戴著泳帽，在氣溫只有攝氏5度下衝入Derwent River冰冷的水中，慶祝冬至來到。

澳洲廣播公司(ABC)報道，這場裸泳活動是當地Dark Mofo藝術節的尾聲，大約2,000人在天還沒亮的時候聚集，穿著外套、圍著毛巾，等至上午7時42分日出破曉時，掉下身上所有隨身物品，只戴著泳帽衝進冰冷水中，迎來冬至。

參加者：令我充滿青春活力

有參加者表示，雖然在人群中全裸感到不太不習慣，但認為這是一種自我挑戰，走出舒適圈，希望自己是最後一個走出水裡的人，「這樣令我充滿青春活力，我不想提早變老」。亦有其他參加者說，現場氣氛不錯，每個人的心態都極好，就像是一場派對。

裸泳活動於2013年首度登場，之後每年舉，2020年因新冠疫情大流行取消，2021年再度回歸，但活動時間縮短。裸泳活動的工作人員表示，雖然活動時間縮短，但愈來愈受歡迎，門票2日內已賣光。