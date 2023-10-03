塞爾維亞總統否認增兵科索沃邊境　稱美國報告不準確

武契奇在接受美國有線新聞網絡（CNN）的訪問中表示：「我們一直感謝美國白宮國家安全委員會的報告，以及來自美國其他機構的。不過事實上有關的報告並不完全準確。」白宮上星期警告指，塞爾維亞正向科索沃的邊境調配大量先進的火砲、坦克以及機動步兵等，呼籲塞國立即將局勢降溫。

武契奇又指：「在一年前，我們有1.4萬人在科索沃的前線。在幾日前，我們只餘不足8,400人。今日我們只得4,400人。這是正常的人數。我們經常都聽到，而我們也會聆聽我們的夥伴要我們將局勢降溫，我們也有做到，即使是一些沒必要的操心。因為我們不必任何形式的戰爭，以及與北約發生衝突。」

對於被指向科索沃增兵，武契奇解釋：「根據現場的形勢，我們的部隊以他們相信的可能行事。這是最有用，而他們有自己的任務，而我並沒有簽署任何高度警戒了我們的軍人。」

科索沃指控塞爾維亞煽動暴力

塞爾維亞與科索沃局勢在9月底惡化，約30名武裝份子在科索沃北部一個村莊，向科索沃的巡警開槍，並一度反鎖自己在當地一間東正教堂。事件造成1名科索沃警察及3名槍手死亡。科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）當時指控塞爾維亞煽動暴力。其後路透社報道，一名科索沃的塞族政客承認自己有份參與槍戰，又指自己是為保護塞族人的利益，聲稱沒有受塞爾維亞政府的幫助。該名政客是科索沃的通緝犯，並因為涉及有組織罪行而被美國制裁。