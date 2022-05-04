增加兵力｜被指動員後備軍打仗 普京或向烏正式宣戰

下周一(5月9日)是俄羅斯衛國戰爭勝利紀念日，慶祝蘇聯二戰中擊敗納粹德軍。美國和西方官員認為，俄總統普京或在當天向烏克蘭正式宣戰，以動員後備軍力攻打烏克蘭東部。俄方一直強調2月24日出兵烏克蘭是「特別軍事行動」，為了其所聲稱的去除烏國納粹化，以及解放烏東等目的，迴避入侵和戰爭等字眼。

美國有線新聞網絡(CNN)稱，普京會在勝利日這個重要日子宣戰，可爭取國民支持攻打烏克蘭。根據俄法律，普京可動員後備軍及徵召入伍的軍人打仗，西方官員認為俄軍在烏克蘭戰事上有兵力短缺問題。西方和烏克蘭官員估計自開戰以來，最少1萬名俄兵陣亡。英國國防大臣華禮仕日前指出普京一直鋪排這是一場對抗納粹的戰爭，他現在需要更多士兵和彈藥，若他在勝利日宣布要打納粹分子，要動員俄羅斯人，「我不會感驚訝」。除了宣戰，莫斯科也可能宣布吞併親俄分離分子控制的烏東地區盧甘斯克和頓涅茨克，或深入推進南部港口敖德薩，以及宣布控制另一港口城市馬里烏波爾。

英揆烏國會發言

烏總統澤連斯基稱，俄軍周一炮轟敖德薩擊中一幢宿舍，造成一名14歲少年死亡和一名15歲少女受傷。另外，俄軍亦持續炮擊馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，俄方指被困在廠內的烏軍趁人道停火重新部署，他們只好開火炮擊。周日有逾100名婦孺從鋼鐵廠撤離，烏方指廠內仍有約200名平民。另外，英國首相約翰遜昨透過視像在烏國會演說，成為西方領袖首人，他說：「我要向你們說，烏克蘭將勝利、將重獲自由。」