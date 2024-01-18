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國際
2024-01-18 11:00:00

增高方法｜29歲網紅親試「全球最痛手術」斷骨增高4吋︰痛到晚晚瞓得兩個鐘！(有片)

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科西奧接受斷骨增高手術。(互聯網)

科西奧接受斷骨增高手術。(互聯網)

哥倫比亞一名在IG有逾1,100萬名追隨者的男網紅，斥約7億哥倫比亞披索(約130萬港元)，接受斷骨增高手術。該手術號稱為「全球最痛手術」，男網紅親身體驗亦證實所言非虛，為了增高4吋而須忍痛4個月，並自爆每晚也會被痛醒，最多只能睡兩小時。

29歲男網紅科西奧(Yeferson Cossio)本身已有5呎8吋高，他說因有不方便說明的腳患問題，而決定在首都波哥大(Bogota)一診所做斷骨增高手術。手術涉及把其腿骨斷開，再加上金屬磁力支架，之後再用遙控方式將支架逐少伸長，拉長腿骨及肌肉組織。目前Cossio已接受手術4個月，據報每天可以增高約1毫米，若一切順利，他最終可以增高4吋。

科西奧接受了增高手術。(互聯網) 科西奧接受了增高手術。(互聯網) 科西奧接受了增高手術。(互聯網) 斷骨增高手術示意圖。(互聯網) 科西奧接受了增高手術。(互聯網) 科西奧接受了增高手術。(互聯網) 科西奧(右)接受了增高手術。(互聯網) 科西奧(右)接受了增高手術。(互聯網) 科西奧接受了增高手術。(互聯網) 科西奧接受了增高手術。(互聯網) 科西奧接受了增高手術。(互聯網) 科西奧接受了增高手術。(互聯網) 科西奧接受了增高手術。(互聯網) 科西奧接受了增高手術。(互聯網) 科西奧接受了增高手術。(互聯網) 科西奧接受了增高手術。(互聯網)

斷骨增高手術｜痛到「食安眠藥都無用」

科西奧早前談及感受時直言痛到睡不到覺，「我目前睡不好，正常我每日可睡4至6小時，但過去11至12日，我最多只睡到2小時」，「通常每隔15至20分鐘就會被痛醒，食安眠藥也沒用，不斷痛醒令我崩潰」。他說擔心自己遲早會痛到支持不住，幸好本月25日他便可以拆除支架「甩難」。目前須坐輪椅的他，之後尚須接受復康治療，重新學習行路及跑步。

科西奧的外科醫生指，斷骨增高手術通常用於調整兩邊肢長度不同，又或患者因事故而失去部分肢體。但據稱近年愈來愈多男士為了外型接受斷骨增高手術。以美國為例，過去3年為「變靚」而進行的男士增高手術增加了一倍，跟男士整容個案增加的趨勢吻合，美國整形外科醫師協會2019年的一份報告顯示，當地於18年有超過130萬宗男士整容手術，自2000年以來上升了29%。紐約市特殊外科醫院(The Hospital for Special Surgery)估計，肢體延長手術成功率為95%，常見風險包括疤痕及關節僵硬等，嚴重併發症則很少發生。

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