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國際
2022-07-06 21:33:00

墨國保育區被揭虐待動物 獅子弱到無力站起 食自己尾巴(有片)

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獅子尾巴斷了一截，地上有疑似血漬。(互聯網)

獅子尾巴斷了一截，地上有疑似血漬。(互聯網)

地獄保育區！墨西哥演員阿達德(Arturo Islas Allende)揭露當地一個動物保護區涉嫌虐待動物，從他拍攝的片段可見，園內的獅子和老虎看來十分瘦弱、滿身皮膚病，有獅子更虛弱到無力站起，有的斷尾，相信是牠們食自己的尾巴。

英國《每日郵報》報道，事發於墨西哥城一個由動物保護組織「黑豹與白虎基金會」(The Black Jaguar White Tiger FoundationBJWTF)經營的野生動物保育中心，阿達德指，動保人士魯伊斯(Yael Ruiz)在這裡工作了兩年，發現動物被疏忽照顧，情況堪虞，她向環保當局投訴，卻遲遲未獲回應。

獅子虛弱到站不起。(互聯網)

獅子虛弱到站不起。(互聯網)

如同納粹大屠殺

阿達德說，魯伊斯轉向他求助，他便親身到保育中心視察並拍片，親眼見證了恐怖場面。他在片中形容，這裡正經歷「納粹大屠殺」(Holocaust)，「不明白為何這樣長時間都沒人理會、沒人結束動物的苦難」。從影片可見，有幾隻獅子的尾巴斷了一截，魯伊斯解釋，牠們因為焦慮而啃掉自己的尾巴。

諷刺的是，BJWTF聲稱致力從馬戲團、動物園和非法繁殖中心拯救獅子等動物，將牠們安置在保育中心卻疏忽照顧，致其受苦。有動物園聯盟指控BJWTF的創辦人把數以百計的野生貓科動物遺棄及虐待，當中包括瀕臨絕種動物。

有獅子斷尾。(互聯網)

有獅子斷尾。(互聯網)

有獅子十分瘦弱。(互聯網)

有獅子十分瘦弱。(互聯網)

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