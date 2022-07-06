墨國保育區被揭虐待動物 獅子弱到無力站起 食自己尾巴(有片)

地獄保育區！墨西哥演員阿達德(Arturo Islas Allende)揭露當地一個動物保護區涉嫌虐待動物，從他拍攝的片段可見，園內的獅子和老虎看來十分瘦弱、滿身皮膚病，有獅子更虛弱到無力站起，有的斷尾，相信是牠們食自己的尾巴。

英國《每日郵報》報道，事發於墨西哥城一個由動物保護組織「黑豹與白虎基金會」(The Black Jaguar White Tiger Foundation，BJWTF)經營的野生動物保育中心，阿達德指，動保人士魯伊斯(Yael Ruiz)在這裡工作了兩年，發現動物被疏忽照顧，情況堪虞，她向環保當局投訴，卻遲遲未獲回應。