墨國搜救犬地震中殉職　獲土耳其贈德牧以表感激(有片)

墨西哥軍方日前迎接一隻搜救犬入隊，這隻3個月大的德國牧羊犬來頭不小，原來是土耳其政府為答謝墨國早前派出救援隊前往協助救災，越洋致送該國的禮物。

綜合報道， 這隻3個月大的德國牧羊犬飄洋過海送抵墨西哥，將加入當地著名的警犬隊，預料將接受連串訓練，往後將執行搜救任務。土耳其早前進行網上投票，結果為這隻黑啡色，擁有大耳朵及粗壯腳掌的幼犬，被命名為「Arkadas」，即土耳其語中「朋友」的意思。