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國際
2023-05-04 16:16:00

墨國搜救犬地震中殉職　獲土耳其贈德牧以表感激(有片)

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墨國搜救犬地震中殉職，獲土耳其贈德牧以表感激。(Twitter)

墨國搜救犬地震中殉職，獲土耳其贈德牧以表感激。(Twitter)

墨西哥軍方日前迎接一隻搜救犬入隊，這隻3個月大的德國牧羊犬來頭不小，原來是土耳其政府為答謝墨國早前派出救援隊前往協助救災，越洋致送該國的禮物。

綜合報道， 這隻3個月大的德國牧羊犬飄洋過海送抵墨西哥，將加入當地著名的警犬隊，預料將接受連串訓練，往後將執行搜救任務。土耳其早前進行網上投票，結果為這隻黑啡色，擁有大耳朵及粗壯腳掌的幼犬，被命名為「Arkadas」，即土耳其語中「朋友」的意思。

3個月大的德國牧羊犬Arkadas。(Twitter) Arkadas將加入墨西哥著名的警犬隊。(Twitter) Arkadas飄洋過海到墨西哥。(Twitter) Arkadas在土耳其語是「朋友」的意思。(Twitter)

殉職搜救犬訓練員將施教

墨西哥軍方表示，在地震中殉職搜救犬「Proteo」的訓練員，將為「Arkadas」進行培訓，幫助他成為專業的搜救犬。

今年2月，土耳其一場7.8級地震，摧毀了該國與敘利亞交界大片地區，造成兩國逾5.4萬人死亡，墨西哥政府派出救難隊及16隻搜救犬前往協助救災，惟其中一隻搜救犬「Proteo」在當地進行救援行動期間不幸殉職

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