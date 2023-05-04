墨國搜救犬地震中殉職　獲土耳其贈德牧以表感激(有片)

墨西哥軍方日前迎接一隻搜救犬入隊，這隻3個月大的德國牧羊犬來頭不小，原來是土耳其政府為答謝墨國早前派出救援隊前往協助救災，越洋致送該國的禮物。
綜合報道， 這隻3個月大的德國牧羊犬飄洋過海送抵墨西哥，將加入當地著名的警犬隊，預料將接受連串訓練，往後將執行搜救任務。土耳其早前進行網上投票，結果為這隻黑啡色，擁有大耳朵及粗壯腳掌的幼犬，被命名為「Arkadas」，即土耳其語中「朋友」的意思。
殉職搜救犬訓練員將施教
墨西哥軍方表示，在地震中殉職搜救犬「Proteo」的訓練員，將為「Arkadas」進行培訓，幫助他成為專業的搜救犬。
今年2月，土耳其一場7.8級地震，摧毀了該國與敘利亞交界大片地區，造成兩國逾5.4萬人死亡，墨西哥政府派出救難隊及16隻搜救犬前往協助救災，惟其中一隻搜救犬「Proteo」在當地進行救援行動期間不幸殉職。
🐶🥰 YA TIENE NOMBRE EL #Lomito DE LA @SEDENAmx ‼🎉— Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) May 3, 2023
"Soy de la raza #PastorAlemán, como mi héroe #Proteo", así se presenta #Arkadas, ("Amigo"), el perrito donado por #Turquía, que se integra oficialmente al equipo de #BinomiosCaninos de #México. pic.twitter.com/8EJduIsvlt